Park, kde se ženil Matuš, má mít zavřeno. Hrozí mu pokuta 5 milionů!

Krtkův svět v pražských Měcholupech, kde si před týdnem Bohuš Matuš vzal o 30 let mladší Lucinku za ženu, nechala už loni na podzim Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) uzavřít. Problémy s jeho provozem má i stavební úřad. Majitel parku Josef Roušal, za kterého měl na radnici orodovat i Matuš, se ale vzepřel a navzdory úředníkům otevřel. Teď mu hrozí až pětimilionová pokuta. Roušal TN.cz řekl, že nic neporušuje.

Krtkův svět musel na podzim zavřít. Podle České inspekce životního prostředí (ČIŽP) jeho stavba zničila les a provozem ho poškozuje dál. A přestože inspektoři zákaz v dubnu obnovili a stále platí, měcholupský dětský park, který navštěvují stovky lidí denně, se v polovině měsíce otevřel.

Majitel parku Josef Roušal řekl TN.cz, že kdyby tak neučinil, zemřel by hladem. ČIŽP téměř okamžitě reagovala a přišla na další kontrolu.

"Řekli, že dostanu pokutu, ještě dřív, než na tu kontrolu přišli. To mi připadalo humorné. Tu inspekci jsem si celou natáčel, žádal jsem je, ať nejprve řeknou konkrétně, co jsem vlastně udělal, ale toho nejsou schopní. Říkají, že jsem zničil les, že jsou tam oplocení, ale nebyli mi schopní ukázat, co přesně. Já mám všechno podle zákona," tvrdí Roušal.

Inspektoři do Krtkova světa naposledy přišli 6. května. "Provedli jsem další kontrolní úkon v rámci probíhající a dosud neukončené kontroly. Co se týče možné pokuty, horní hranice je pět milionů korun," řekl TN.cz mluvčí ČIŽP Jiří Ovečka s tím, že výsledek kontroly se nejprve dozví Roušal.

"Česká inspekce životního prostředí z důvodu ohrožení životního prostředí v lesích a zamezení škodám na lesních pozemcích v zábavním parku Krtkův svět vydala v dubnu 2021 rozhodnutí o zastavení škodlivé činnosti vlastníkovi předmětných lesních pozemků. Z doposud zjištěných skutečností vyplývá, že v šetřené lokalitě dochází k dlouhodobému hrubému porušování právních předpisů," doplnil Ovečka.

Roušal výsledek kontroly netrpělivě vyhlíží. "Zatím je ticho po pěšině. Čekám tedy asi nějakou pokutu, ale inspekce jedná nesprávně, jdou po mě jako po fyzické osobě," tvrdí podnikatel.

Za park se měl postavit i Matuš

V parku měl minulý týden svatbu muzikálový zpěvák Bohuš Matuš. Vzal si o 30 let mladší partnerku Lucii, dnes už Matušovou. Veselky se účastnila řada hostů ze světa showzbyznysu včetně hudebního bosse Františka Janečka. Ještě předtím se prý Matuš šel parku zastat na radnici.

"Před tou svatbou jsem Bohuše Matuše poprosil, aby si zjistil pravdu. Tak říkám, Bohuši, dojdi na ten úřad a jdi se zeptat na tu pravdu. Šel tam a vyslechl toho úředníka. Všechno vyřídil, všechno udělal," tvrdí Roušal.

Krtkův svět má spory nejenom s inspekcí životního prostředí, ale i stavebním úřadem. Ten má problém třeba s tím, že restaurace v areálu parku je oficiálně skleníkem. "Ano, já to mám jako skleník. Chtěl jsem tam udělat občerstvení pro zaměstnance i zákazníky. Mám všechny dokumenty od magistrátu, od hygieny i hasičů. Požádali jsme o kolaudaci, ale stavební odbor místo toho udělal ty kontroly," trvá si Roušal na tom, že pravda je na jeho straně.

Problém s úřadem

Kauzu zpočátku řešil stavební odbor Prahy 15, před nedávnem ji dostala na starost Praha 11. "Vzhledem k probíhajícímu správnímu řízení, které dosud nebylo pravomocně ukončeno, nejsem oprávněni podávat k této věci bližší informace," vzkázala mluvčí městské části Anna Kočicová.

Zatím zůstává nejasné, co park a jeho majitele čeká. "Stavební úřad ze mě dělá debila, 18 let vyřizuji povolení. Vyšetřuje to i policie a tahle kauza nebude mít konec," uzavřel Roušal.

Podle ČIŽP majitel Krtkova světa lže. "Ohrožování životního prostředí na lesních pozemcích v zábavním parku stále pokračuje. K tomu jsou navíc na sociálních sítích šířeny nepravdivé informace. Např. videozáznam umístěný na stránkách Facebooku dne 16. 5. 2021 je zavádějící (sestříhaný) a neodpovídá skutečnosti," konstatoval Ovečka. Roušal si přesto stojí za tím, že na jeho straně je všechno v pořádku.

