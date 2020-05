Pátrání po miminku pokračuje. Řeku začali prohledávat potápěči

Policisté a hasiči pokračují v pátrání po čtyřměsíčním chlapečkovi, který zmizel i s kočárkem v Hoříně na Mělnicku. Do akce se zapojí také potápěči a dron. Policie zatím žádné nové poznatky nemá.

Policisté se do zámeckého parku, kde matka své dítě naposledy viděla, vrátili v sobotu ráno. Dopoledne se pak do pátrání zapojili také hasiči. Po malém Tadeáši Zelenkovi tak pátrají desítky lidí a s hledáním by měl pomoci také dron.

Řeky Labe a Vltavu, jejichž soutok je v blízkosti parku, pak krátce po jedenácté dopoledne začali prohledávat také policisté z poříčního oddílu a potápěči. Člun brázdil řeku už v pátek večer, nad parkem zase létal vrtulník s termovizí.

Žádné nové poznatky k případu zatím policisté nemají. Chlapeček se narodil v lednu, jsou mu čtyři měsíce. Má modré oči a blonďaté vlasy. Na sobě měl v době zmizení modré tričko s krátkým rukávem a teplé zelené dupačky na ramínka.

Kočárek značky Bebbeto Luca, který se ztratil spolu s Tadeáškem, byl šedivé barvy. Má hnědou rukojeť a černý spodek. Podle informací TV Nova by mohlo jít o tento typ kočárku, případně nějaký hodně podobný.

Matka nahlásila zmizení chlapečka kolem půl sedmé večer. Podle svých slov se opalovala v zámeckém parku v Hoříně a usnula. Když se vzbudila, byl Tadeášek pryč i s kočárkem. Zalarmovala policii, která začala okamžitě pátrat, zatím ale bez výsledku.