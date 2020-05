Pedagogové kritizují Plagu. Chaos místo pravidel, na školky kašle úplně

Kolik dětí bude moct být v jedné skupině? Budou roušky povinné i ve třídě? Kolik dezinfekce mají školy nakoupit? Na přípravu mnoho času nezbývá a školám nikdo tyto a mnohé další otázky stále nikdo nezodpověděl. Bojí se, zda se na návrat školáků zvládnou připravit.

Navíc je řadou dotazů bombardují také zděšení rodiče, kteří mají oprávněný strach, aby se děti v kolektivu nenakazily. Co jim odpovědět, ale učitelé a ředitelé nevědí. Žádné instrukce od ministerstva školství dosud nedodaly. Pod tlakem ministr školství Robert Plaga (ANO) slíbit dodat detailní manuál již v pondělí.

„Pokud se někdo bál drakonických opatření, mohu jej uklidnit. Důležitým faktorem pro nás byla proveditelnost na českých školách,“ řekl ministr školství. Zohledňovali prý proveditelnost i co se týká nákladů, které s tím budou mít školy spojené.

Obnovené byly již 27. dubnu odborné praxe, 11. května se do škol vrátí maturanti a studenti posledních ročníků VOŠ a konzervatoří. Na základní školy se vrátí zatím pouze deváťáci, aby se mohli připravit na přijímací zkoušky. Žáci prvního stupně by se do tříd mohli vrátit 25. května.

Zatímco ministerstvo s dodáním manuálu poněkud otálí, zareagovala Pedagogická komora. Ta ministerstvo kritizuje za nejednoznačné informace a pokyny a celkově chaotický systém otevírání škol. Podle ní by MŠMT mělo přijít se závaznými postupy, nikoli jen systémem doporučení, čímž se zbavuje odpovědnosti, kterou ponechává na bedrech ředitelů škol.

„Chybějící legislativní pravidla nemohou být nahrazována doporučeními nebo manuály ministerstva školství, protože ty nejsou závazné,“ upozorňuje Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora. „Například školský zákon neobsahuje pojmy jako výuka na dálku nebo školní skupina; distanční výuku na základních školách neumožňuje vlastně vůbec, ta je možná jen na školách středních,“ upozorňuje na nedostatky.

Podobný manuál by chtěli rovněž provozovatelé školek. „Opětovné otevírání mateřských školek je plně v kompetenci jejich zřizovatelů. Provoz mateřských škol vláda nezakázala,“ stojí na webu ministerstva školství. Přitom právě ministerstvo v minulosti doporučilo provoz přerušit nebo omezit.

Některé školky zavřely, jiné omezily kapacitu, o tom, kdy otevřou, si rozhodují ředitelé sami. Mnohé obnoví provoz již v pondělí 4. května, jiné později v průběhu měsíce. Na rozdíl od škol, kde se hovoří o skupinách maximálně do 15 školáků, tady ale žádný limit neplatí. Vláda navíc od 1. května udělila dětem ve školkách výjimku z povinnosti nosit roušky.

„Nerozumím tomu, proč bude nošení roušek nadále povinné všude kromě mateřských škol,“ diví se učitelka MŠ Radmila Vojtková. „Z hygienického hlediska jsou právě školky nejvíce rizikové, a to především pro učitelky, které přímo s dětmi tráví minimálně šest hodin denně.“ Ve třídách mateřských škol bývá až 28 dětí, které většinu času vzdělává pouze jedna učitelka. Nelze zajistit rozestupy mezi dětmi ani zabránit vzájemnému fyzickému kontaktu při činnostech na zahradě nebo uvnitř budovy. V šatnách se navíc potkávají děti i rodiče, kteří je do školky přivádějí a děti vyzvedávají.

Bude-li mít rodič své dítě do znovu otevřené školky nedat, zůstává s ním bohužel doma zadarmo. Na rozdíl od rodičů školáků. Ti, i když se po znovuotevření škol rozhodnou děti do škol z vlastní vůle neposlat, mohou čerpat ošetřovné, neboť nebude obnovena povinná docházka – právě aby se mohli rodiče rozhodnout čistě s ohledem na zdraví svých dětí, nikoli kvůli ekonomickým dopadům na rodinný rozpočet.

Jestliže však otevře mateřská škola, ale rodič do ní dítě poslat nechte, protože má obavy o jeho imunitu, nemůže o ošetřovné žádat. Pedagogická komora proto sepsala petici za jednoznačná pravidla i pro otevírání mateřských škol a za nárok na ošetřovné pro rodiče dětí. „Mateřské školy jsou ze všech stupňů vzdělávací soustavy tím nejrizikovějším vzhledem k možnému přenosu koronaviru, protože v nich nejčastěji dochází k přímým kontaktům mezi dětmi navzájem i mezi dětmi a pedagogy, případně rodiči,“ odůvodňuje své rozhodnutí. Petici zveřejnila 2. května, za jediný den má již téměř dva tisíce podpisů.

Na školáky se jednotlivé školy chystají různě. Podívejte se na reportáž: