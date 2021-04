Důchody moc neporostou, varují experti! Spočítejte si, kolik dostanete

V minulých letech si senioři polepšili i o tisíce korun. Příští rok to tak optimisticky ale nevypadá. Penze se jim zřejmě zvedne pouze o 416 korun měsíčně. "Důchody se vypočítávají podle zákona na základě toho, jak rostou mzdy a jak rostou ceny. Kvůli pandemii mzdy i ceny rostou pomaleji, takže proto porostou pomaleji také důchody,“ přiblížil ekonom Lukáš Kovanda.



Penzisté v letošním roce dostali v průměru o 839 korun měsíčně více. Průměrná mzda tak poprvé překročila 15 tisíc. O další valorizaci se však na vládě bude teprve jednat. Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) je důležité přijít s takovým řešením, které by bylo vstřícné vůči důchodcům, a navíc by reflektovalo také možnosti státního rozpočtu.



Podle ekonomů je pravděpodobné, že stát bude chtít penzistům znovu přilepšit formou jednorázového příspěvku. Loni každý důchodce dostal jednorázové rouškovné ve výši 5000 korun. Jenže na to státní kasa zřejmě mít nebude.



"My jsme v loňském roce viděli, že na důchody se vydalo 526 miliard korun, což je nejvíce v historii a tím se důchodový účet dostal do schodku 41 miliard za rok,“ doplnil ekonom Štěpán Křeček.



Do řádné starobní penze mohou lidé odejít po dosažení důchodového věku. Od roku 2017 je maximální věk stanovený na 65 let. Věk pro odchod do důchodu lidí, kteří se narodili mezi lety 1936 a 1971, určují tabulky. Zároveň musí být všichni plátci důchodové pojištění minimálně 35 let.



Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) vyplácí každý měsíc na 3,5 milionů důchodů. Výše se odvíjí od délky doby pojištění a příjmů dotyčného člověka. Každý občan si navíc žádost o starobní důchod musí podat sám.

