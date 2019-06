Piráti zvažují hlasování o nedůvěře vládě. Tito poslanci by byli pro

Z údajného podvodu při čerpání 50 milionové dotace na Farmu čapí hnízdo je stále stíháno šest lidí - všichni ale vinu odmítají.

"Dnešního dne byly na Městské státní zastupitelství v Praze doručeny dva návrhy na zastavení trestního stíhání ve věci v mediální prostoru označované jako kauza Čapí hnízdo," potvrdil v pondělí mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala.

Jednalo se o poslední dvě žádosti. Dorazit údajně měly od premiérovy manželky Moniky a dcery Adriany.

I kvůli vyšetřování premiéra Babiše se už téměř dva měsíce konají protesty. Jejich organizátoři v neděli jednali s předsedou koaliční ČSSD o možných změnách, které by měly zajistit nezávislost justice.

"Jsme ho žádali, aby i ČSSD podpořila návrh zákona, poslaneckou novelu, která by vládě sebrala možnost odvolat kdykoliv nejvyššího státního zástupce," prozradil předseda spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář.

Podle Hamáčka na tom, že je potřeba zachovat nezávislost Nejvyššího státního zastupitelství, panuje shoda. "Nicméně to je to, co řekla i paní ministryně Benešová. Pokud by došlo k takovému zásahu, tak to bude poslední hlasování sociální demokracie v této vládě," tvrdí Hamáček.

Současnou politickou situaci řeší také Piráti. Těm kromě možného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše vadí více věcí. Uvažují proto, že vyvolají hlasování o vyslovení nedůvěry vládě - na půdě Poslanecké sněmovny.

Výsledek hlasování o nedůvěře vládě by podle politologů mohla ovlivnit zejména konečná auditní zpráva Evropské komise řešící možný střet zájmů premiéra Babiše.

K vyvolání hlasování o nedůvěře musí být podán návrh, který podpoří minimálně 50 poslanců. Ten by pak musel posvětit nadpoloviční počet všech poslanců, tedy minimálně 101. Pokud by se našel dostatek hlasů, musela by vláda podat demisi.

To ale podle zjištění TV Nova není příliš pravděpodobné. Vládu by totiž zřejmě podrželo 108 poslanců ANO, ČSSD a také KSČM. Pro vyslovení nedůvěry by byly kluby ODS, Pirátů, SPD, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN, a k nim by se přidali i nezařazení poslanci Václav Klaus mladší a Zuzana Majerová Zahradníková, oba zvoleni původně za ODS. To by dalo dohromady jen 89 hlasů. Zbývající tři nezařazení poslanci zvolení původně za SPD v pondělí odpovědět nechtěli.