Známého zpěváka obvinilo 20 žen z obtěžování! V opeře skončil

Legendární operní zpěvák a dirigent Plácido Domingo skončil v newyorské Metropolitní opěře. Dvacet žen ho obvinilo, že je na konci 80. let sexuálně obtěžoval. I když Domingo vše popřel, rozhodl se z opery odejít kvůli napětí, které jejich nařčení vyvolalo.

Plácido Domingo podle prohlášení operního domu souhlasil s ukončením všech svých vystoupení v Metropolitní opeře, i když ještě ve středu večer měl vystoupit v hlavní roli v operě Macbeth.

"I když odmítám veškerá obvinění namířená proti mé osobě, tak se obávám klimatu, které zde panuje, v němž jsou lidé bez řádného prošetření odsouzeni. Myslím, že moje účinkování v opeře Macbeth by odvedlo pozornost od tvrdé práce, kterou do hry moji kolegové vložili," řekl pro New York Times.

Legendárního operní zpěváka a dirigenta obvinilo asi dvacet žen. Jedna z nich se svěřila, že ji líbal proti její vůli. Další popsala, že jí sáhl pod sukni. "Pracovní oběd není nic nezvyklého. Když na vás během něj někdo neustále sahá, to už neobvyklé je," popsala jedna z tanečnic pro web Los Angeles Times.

Dominga celá událost velice mrzí. "Je bolestivé slyšet, že jsem někoho mohl zklamat nebo způsobit nepříjemný pocit a je jedno, jak dávno to bylo nebo jaké byly moje úmysly. Myslel jsem si, že to bylo vždy vzájemné. Kdo mě zná, nebo kdo se mnou pracuje, dobře ví, že bych někoho úmyslně nezranil, nebo mu neublížil," prohlásil v srpnu zpěvák.





Madridský rodák Plácido Domingo je přezdívaný "Král opery". "Debutoval jsem v Metropolitní opeře v 27 letech a zpíval v tomto vynikajícím divadle 51 skvělých let," řekl v rozhovoru. Za svou kariéru předvedl více než 120 operních rolí.