Plaga hrozí rodičům. Buď budou mít žáci testy, nebo mají se školou smůlu

Už 1. března se někteří žáci mají vrátit do škol. Návrat do lavic má ale podmínku. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) do škol odmítá pustit děti, které nepodstoupí testy na covid. Pokud je žáci odmítnou, budou muset zůstat doma - navíc bez možnosti distanční výuky.

Žáci a studenti by se podle plánu ministerstva měli testovat sami přímo ve školách antigenními testy. Ministr Plaga na jednání školského výboru Sněmovny varoval ty, kteří by testování odmítli. Místo návratu do školy by museli zůstat doma a učit se sami.

"Samozřejmě vnímám, že část rodičovské veřejnosti nebude mít zájem o testování svých dětí. Tam se bavíme o tom, že pokud tyto děti odmítnou být testovány, tak nedává smysl, aby byly zařazeny do kolektivu prezenční výuky, a budou se muset učit doma. Neznamená to ale, že jim bude poskytována distanční výuka podle pravidel, které jsou v tuto chvíli jasné pro distanční výuku podle zákona," prohlásil Plaga.

Žáci by se měli testovat přímo ve třídách, a to dvakrát týdně. Zatím se počítá s výtěry z nosu, antigenní testy zatím nemají schválenou výjimku pro samotestování. Testovací sady ale zatím nejsou k dispozici, pověřené ministerstvo je totiž ještě ani nenakoupilo. Čas na nákup a distribuci se ale přitom krátí.

Postup ministra Plagy a zejména fakt, že děti, které nepodstoupí testy, budou prakticky vyřazené ze vzdělávacího procesu, rozčílil některé politiky. Plagův plán zkritizoval poslanec Lukáš Bartoň (Piráti) i bývalá ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD).

"Fakt, že za poslední měsíce neudělalo ministerstvo školství (a potažmo zdravotnictví, ale to je v pořadí až druhé) v podstatě nic pro zajištění testování žáků a studentů, je naprosto nepřijatelný a je to důvod, proč by měl ministr Robert Plaga odstoupit," nešetřila Valachová kritikou na sociální síti.

Upozornila také, že na školském výboru padl požadavek na neinvazivní testování žáků už loni v říjnu. Poslankyně připomněla, že například s plánovaným otevřením obchodu se žádné povinné testování nepojí.

"Na 46 procent dospělých na pracovišti porušuje karanténu a nedodržuje režimy, na to máme jasná data. Ministr průmyslu Havlíček vyhlašuje, že otevře obchody 22. února. Neslyšela jsem nic o povinném testování, nebo dokonce že bych se musela podrobit očkování, když si půjdu koupit rádio," oponovala Valachová s tím, že téma podmiňování školní docházky testováním na covid může skončit až u Ústavního soudu.

