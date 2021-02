Zmatky kolem návratu do škol. Testy pro studenty stát ještě ani nekoupil

Za dva týdny by se měli vrátit do škol maturanti. Podmíněno to má být testováním. Stále ale není jasné, jak bude probíhat. Ministerstvo zdravotnictví se přiklání k variantě, jakou mají v Rakousku. Tam se děti testují samy pod dohledem učitelů. Stát ale testy ještě nekoupil a mnoho času nezbývá ani na distribuci. Rozhodnutí je na ministrech zdravotnictví a školství. Ti se ale na základních otázkách ještě nedomluvili.

Do lavic se 1. března vrátí maturanti a žáci posledních ročníků konzervatoří a vyšších odborných škol. Studentů je zhruba 98 tisíc, k tomu učitelé. Při plánovaném testování dvakrát týdně tak bude na začátku března potřeba zhruba 270 tisíc testů. Jenže zatím je nikdo nekoupil. Objednávku i distribuci dostalo na starost ministerstvo vnitra a Ústřední krizový štáb.

"My jsme připraveni od 1. 3. zahájit návrat studentů do škol s tím, že ten návrat bude doprovázen testováním za použití antigenních testů," potvrdil ministr vnitra a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD).

"Nakonec jsme se po diskuzi rozhodli, že to budou podobně jako v Rakousku testy, které jsou z přední části nosu. Bylo vybráno několik testů, které vyhovují všem odborným požadavkům a parametrům a ty byly následně doporučeny pro další jednání krizovému štábu," upřesnil ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

"Já tam vnímám dva problémy. Ten jeden na straně dětí. Jestli opravdu budou děti, respektive rodiče dětí ti, kteří budou odpovědní za odběr, což bych byl asi nejraději jako ředitel školy, protože bych nechtěl předávat tu odpovědnost učitelům nebo vychovatelům, zaměstnancům školy, kteří nejsou proškoleni v této oblasti. Nemají dovednost dobře odebírat a můžou taky mít jakýsi problém s odečtením těch výsledků, což by mohlo mít potom dopady na zdraví ostatních dětí ve třídě," míní ředitel ZŠ Kunratice Vít Beran.

Podle Asociace rodičů je největším problémem nejistota. "Nejdřív se mluvilo o závěrečných ročnících SŠ, pak i o deváťácích. Teď v tom novém materiálu vidíme, že by mělo jít o ty závěrečné ročníky SŠ a až od 15. března o deváťáky – to je měsíc před plánovanými přijímačkami," vyjádřila se předsedkyně unie Angelika Gergelová.

Nejasnosti kolem návratu školáků kritizují i opoziční strany. "Pan ministr Plaga hovoří o testování ve školách už mnoho týdnů, takže je vlastně překvapující, že stále ještě není jasno v tom, jak by to mělo probíhat," tvrdí předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

"Mělo se to řešit podstatně dřív. Bavili jsme se o tom v Poslanecké sněmovně. Ale já nemám úplně jednoduchý způsob, jak donutit vládu, aby jednoduché věci řešila rychle," připojil se poslanec Vlastimil Válek (TOP 09).

Otázkou také zůstává, jestli se testy ke školákům dostanou včas. Ti by do lavic měli usednout už za 13 dní. "Lhůta je to šibeniční, na druhou stranu, zvládli jsme už horší věci, takže já jsem přesvědčen, že to zvládneme," míní Hamáček.

Různé metody testování už zkouší několik desítek škol. Například v Praze 9 své žáky začnou testovat už ve středu na čtyřech základních školách. Zatímco ministři preferují antigenní testy výtěrem z nosu, na Olomoucku už v pilotním projektu zkoušejí studenti maturitních ročníků šetrné kloktací PCR testy. Projekt má simulovat budoucí reálnou kontrolu školáků při návratu do škol.

"PCR je jednou z neinvazivních technologií, která se objevila díky té kontinuální podpoře, v této chvíli je to naděje, aby se žáci mohli co nejrychleji vrátit do škol," řekl ministr školství Robert Plaga (za ANO).

Testování je dobrovolné, školy pouze žáky vybídly, aby možnosti využili. Všechny vzorky budou analyzovat laboratoře olomoucké fakultní nemocnice.

Na Olomoucku testují v pilotním projektu kloktací PCR testy. Více se dozvíte v reportáži Lucie Cochlarové: