Plánujete návštěvu kadeřníka? Test z práce vám bude stačit, z domova ale ne

Vstup do kadeřnictví či do kosmetického salonu bude od pondělí podmíněn negativním testem na koronavirus. Testy musely být původně provedeny na certifikovaném odběrném místě. V úterý odpoledne se ale situace změnila. Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) oznámil, že k návštěvě kadeřníka a ostatních salonů postačí test ze zaměstnání nebo ze školy.

Lidé se tak nebudou muset během jednoho dne testovat víckrát. Antigenní test bude platný 72 hodin od odběru, PCR test sedm dní. Výjimku budou mít lidé, kteří mají 14 dní od druhé dávky vakcíny a také ti, kteří prodělali covid-19 během posledních 90 dní.

Ještě v pondělí dopoledne byla návštěva kadeřníka a pedikůry podmíňěna testem, který byl proveden na certifikovaném pracovišti nebo u lékaře: "Test na koronavirus musí provést odborný pracovník, což znamená buď certifikované odběrové místo, nebo třeba praktický lékař. Samotesty nejsou možné," uvedla mluvčí ministerstva zdravotnictví Jana Schillerová.



Původní podmínky by komplikovaly znovuotevření salonů. Návštěva kadeřníka se mohla prodražit kvůli návštěvě placeného odběrového centra, a to i na více než 1500 korun.

Řada kadeřníků si v pondělí na podmínky rozvolnění stěžovala. Podle nich mělo znovuotevření provozoven s původními podmínkami spíše negativní následky: "Podmínky, které vláda nastavila, jsou nesmyslné. Do obchodu nepotřebujete test, do fabrik chodí zaměstnanci také s antigenním testem a k nám musí lidé s testem od lékaře. To nedává smysl a je to cílená likvidace malých živnostníků," postěžovala si TN.cz jedna z kadeřnic, podle které měl být problém s objednáváním klientů na konkrétní čas. U nich hrozila možnost, že si nestihnou udělat test a jejich termíny by tak propadly.

"Tímto způsobem nám klesnou tržby na jednu třetinu. Jsem zvyklá si otáčet tři až čtyři lidi naráz. Teď to bude jeden na jednoho a tržby se sníží o mnoho procent," popisala původní situaci kadeřnice.



Na dodržování testování měli dohlížet kontroloři z hygieny. Kadeřnictví si měla vést jmenný seznam klientů, který by hygienici následně porovnali s údaji z odběrových center.

Mluvčí ministerstva zdravotnictví ještě v pondělí dopoledne mluvila takto: "Pokud se objeví nákaza, hygiena si od kadeřnictví vyžádá seznam klientů, aby ho porovnala s údaji z testovacích center, zda byl daný jedinec opravdu v tu dobu testován a měl platný test,"

Podailo se mi prosadit mj pvodn nvrh, abychom mohli pi nvtv kadenictv, pedikur a dalch slueb pout i vsledky test ze zamstnn nebo ze kol. Je to pijateln alternativa test z odbrovch mst. Po zasedn vldy ve tvrtek pedstavm tento systm podrobnji. — Petr Arenberger (@PArenberger) April 27, 2021

