Platy učitelů vzrostly! Nejvíce peněz vydělávají na středních školách

Učitelé si meziročně polepšili o více než 3600 korun. Vyplývá to ze zprávy Českého statistického úřadu (ČSÚ), podle kterého v roce 2020 pobírali v průměru 43 318 korun měsíčně hrubého.

V porovnání se mzdou všech zaměstnanců to představuje 112 %, ale v relaci se zaměstnanci s vysokoškolským vzděláním pouze 74 %," upozorňuje Český statistický úřad.

Co se předškolního vzdělávání týče, finančně lépe na tom byli učitelé veřejných mateřských škol. Těm loni vzrostl plat o 9,1 %, ve školkách soukromých nebo církevních se dočkali navýšení jen o zhruba 1,3 %. "Výrazně se tak rozevírají nůžky mezi těmito dvěma kategoriemi pedagogů, kdy v roce 2020 tento rozdíl činil již 10 500 korun," vysvětluje ČSÚ.

V regionálním školství nejvíce vydělávali učitelé na středních školách, jejichž průměrná hrubá měsíční mzda dosáhla v minulém roce 45 800 korun. Nejméně naopak braly jejich kolegyně v mateřských školách (36 500 korun).

Mzdy učitelů v regionálním školství rostly mezi lety 2013 až 2017 pomaleji než mzdy všech zaměstnanců v platové sféře. Aktuálně tito učitelé pobírají v průměru o téměř 10 tisíc méně než vysokoškolsky vzdělaní zaměstnanci.

Výše průměrné mzdy učitelů se významně odvíjí od jejich věku, resp. od délky praxe v oboru. "Učitelé v regionálním školství mladší 35 let v roce 2020 pobírali v průměru 37 600 korun, jejich kolegové starší 55 let vydělávali o devět tisíc korun více. Nejvyšší růst mezd mezi roky 2015 až 2020 nastal u učitelů na základních školách ve věku 55 a více let. Polepšili si o 18 tisíc korun,“ říká Jitka Wichová z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

Naopak nejmenšího absolutního progresu se dočkaly učitelky v mateřských školách ve věkové skupině do 34 let, a sice o 11 tisíc korun.

Rozdíly mezi mzdami učitelů v jednotlivých krajích jsou relativně malé. Nejvyšší měsíční mzdu v roce 2020 dostávali učitelé na Vysočině (44 500 korun). Nejnižší mzdy měli učitelé v Královéhradeckém (42 600 korun) a v Olomouckém kraji (42 700 korun).

