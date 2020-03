"Po noční si nekoupíme ani rohlík!" Měli čas nákupu pro důchodce měnit?

Každý den jinak. Ještě ve čtvrtek mohli do obchodů pouze důchodci od 10. do 12. hodiny, v pátek už to bylo jinak. Posun na dobu mezi sedmou a devátou se nelíbí především lidem, kteří pracují noční směny, ale třeba také zdravotníkům.

Skupinou obyvatel nejvíce ohroženou onemocněním Covid-19 jsou důchodci. Ti ve věku nad 80 let pak tvoří největší část obětí koronaviru. Proto se právě seniorů týká jedno z nařízení vlády, které schválila na mimořádném jednání. Ministři vyhradili dvě hodiny jen pro nákupy důchodců.

Znamená to, že by si senioři měli chodit nakoupit v tuto dobu, do obchodů ale mohou i jindy. Naopak mladší populaci ochranka do prodejen nepustí. Výjimku ve čtvrtek vláda udělila pouze zdravotně postiženým a pracovníkům pečovatelských služeb, kteří často obstarávají nákupy právě pro důchodce.

Anketa Jaký čas pro nákup důchodců je podle vás lepší? Od deseti do dvanácti hodin 72 154 hlasů Od sedmi do devíti hodin 7 16 hlasů Jindy 4 8 hlasů Vůbec bych důchodcům čas na nákup nevyhrazoval/a 17 37 hlasů Hlasovalo 215 lidí.

Původně měli lidé starší 65 let chodit nakupovat od 10 do 12 hodin. Po pouhém dni ale vláda dobu posunula na sedmou až devátou hodinu. Premiér Andrej Babiš v pátek připustil, že to bylo i na základě připomínek, které dostávají politici od "běžných" lidí.

"Samozřejmě děláme opatření i podle toho, co nám píšou lidi. Například ta opatření, že mohou nakupovat v rámci času důchodci i pečovatelská služba, ano, to je od lidí, my se za to nestydíme a jsme v kontaktu," prohlásil Babiš. Podívejte se na celý záznam jeho vyjádření v rámci proslovů na letišti:

Jenže zatímco na nákupy v době od 10 do poledne si stěžovali především samotní důchodci, kteří jsou z velké části zvyklí chodit do obchodů dříve, a lidé, kteří si v té době chodí pro oběd, i nynější opatření má své odpůrce. Jsou mezi nimi především pracující - včetně zdravotníků nebo členů záchranných složek.

"Mnoho zdravotníků odchází z noční služby v sedm hodin a chtějí si nakoupit. Důchodci na to mají celý den, tak čas od 10 hodin byl úplně nejlepší. Příště si zmapujte situaci a pak konejte," vybídla vládu na facebooku Hana. "Jsem polda a po noční, která mi končí v sedm, jdu do obchodu," přidal se Radek.

Další si stěžují z důvodu, že si každé ráno před prací kupují svačinu. Těm, kdo jsou v zaměstnání až do večera, se zase nelíbí, že večer už bývá pečivo vykoupené. "Já dělám od 8:30 do 19:15. To toho večer ještě v obchodě je... navíc nechystám jídlo jen pro sebe," rozčiluje se Stáňa.

Jiní lidé ale změnu chápou - především s ohledem na to, že by se ráno měly dezinfikovat nákupní košíky a celý obchod. "Ráno je v obchodech pro staré a ohrožené lidi nejčistší prostředí, takže je tohle rozhodnutí správné," uvedla Jana. "To si jako neumíte nakoupit na pár dny´í dopředu a nosit pak svačinu z domova?" ptá se Markéta.

Většina komentujících ale stojí na straně pracujících. "Důchodci jsou celý den doma, mají čas od rána do večera. To je Kocourkov," povzdychla si Jana. "Mně přijde docela nelogický, že mají vymezený čas, ale i přesto mohou nakupovat kdykoliv jindy," poukazuje zase Kristýna.

A věc se nelíbí ani Monice, která se podivila, že nejsou hodiny vyhrazeny také pro těhotné ženy a matky na mateřské. "Když budou chodit nakupovat jako ostatní, je tam větší pravděpodobnost nakažení i dětí," napsala nám do redakce.





