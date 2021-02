Po Prymulovi končí také zástupce hlavní hygieničky. I on kvůli fotbalu

Zástupce hlavní hygieničky Jarmily Rážové Jan Marounek v pátek skončil ve své funkci. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) ho odvolal poté, co Marounek zavítal na fotbalový zápas do pražského Edenu. Návštěva utkání už stála post i premiérova poradce Romana Prymulu.

"Jan Marounek byl odvolán z pozice zástupce hlavní hygieničky. Stalo se tak po dohodě se státním tajemníkem a hlavní hygieničkou. Lidé na těchto pozicích musí jít příkladem. Pana Marounka jsem také vyzval, aby se veřejně omluvil," informoval na sociální síti ministr Blatný.

Jan Marounek se spolu s dalšími zúčastnil čtvrtečního fotbalového utkání mezi pražskou Slavií a anglickým Leicesterem. Na stadion v Edenu dorazil také kancléř prezidenta Miloše Zemana Vratislav Mynář nebo premiérův poradce Roman Prymula.

Právě Prymulu stálo, stejně jako Marounka, posezení v hledišti místo. "Jestli něco nesnáším, tak je to papalášství. Pokud on nemá na to sociální inteligenci tak bohužel, je mi líto. On je odborník, ale evidentně nechápe, že nemůže kázat vodu a pít víno," vyjádřil se pro TN.cz premiér Andrej Babiš (ANO).

Jestli bude mít účast na fotbalovém utkání i další dohry, zatím není jasné. Prymulovo propuštění se ale obratem stalo terčem vtipů. Na paškál si ho vzal i známý písničkář Pokáč.