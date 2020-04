Po sto letech se krutý osud opakoval: Sestry zabily dvě různé pandemie

Osud jim vepsal do vínku totéž. Sestry Selma a Esther podlehly globální pandemii. Jejich smrt od sebe ovšem dělilo více než sto let.

Selma Ryanová je jednou z obětí epidemie koronaviru. Zemřela v domově pro seniory v Austinu v americkém Texasu, jen tři dny po oslavě svých 96. narozenin. V těchto dnech nijak neobvyklý příběh má přesto nečekaně mysteriózní pozadí, které právě její osud odlišuje od více než 166 tisíc dalších lidí, kteří již epidemii nového koronaviru po celém světě podlehli. Příběh zaujal i redakci FoxNews.

"Nejprve nám z domova zavolali, že několik obyvatel trpí teplotou, včetně mojí maminky,“ popsala dcera Ryanové Vicky. Vzhledem k zákazu návštěv za ní nemohli zajet, zoufalá dcera tak svou chřadnoucí a den ode dne křehčí maminku mohla zahlédnout pouze přes okno.

V den jejích 96. narozenin se před domovem sešla celá rodina, aby byli milované Selmě nablízku. To jí vykouzlilo úsměv na tváři, nešlo ale přehlédnout, že jí již docházejí síly. Pouhé tři dny nato zemřela. Následné testy odhalily, že byla dle očekávání pozitivní na Covid-19.

Rodina již přitom podobnou ztrátu zažila jednou. Selmina starší sestra Esther zemřela totiž roku 1918 na tehdejší velkou epidemiologickou hrozbu, vlnu španělské chřipky. Selma se s ní nikdy nesetkala, narodila se až poté, co její sestřička coby pětileté děvčátko podlehla děsivé nákaze. Na její památku dostala Selma jako druhé jméno právě jméno po své mrtvé sestře, Esther.

Že by právě to předurčilo, jak jednou zemře? Pověra totiž varuje, že dítě by nemělo nést jméno po svém zemřelém sourozenci, jinak mu hrozí také smrt. Selma si na tu svou sice počkala do požehnaného věku, z podobnosti, jak obě sestry odešly, ale běhá mráz po zádech.

Španělská chřipka v letech 1918 až 1920 vzala život až stovce milionů lidí, nakazila se přibližně třetina tehdejší celosvětové populace. Zatímco nynější pandemie onemocnění Covid-19 nejvíce ohrožuje starší populaci a lidi s vážnými zdravotními problémy, úmrtnost na španělskou chřipku byla nejvyšší mezi lidmi ve věku 20 až 40 let a dětmi mladšími pěti let.