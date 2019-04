Počasí na měsíc: Meteorologové řekli, kdy se znovu oteplí!

Nadcházející čtyři týdny budou teplotně průměrné až slabe podprůměrné. Po krátkém ochlazení budou teploty pozvolna stoupat a v druhé polovině dubna by měly dosáhnout až dvaceti stupňů.

V uplynulém týdnu teploty klesaly až pod hranici mrazu, v dalších čtyřech týdnech by se ale podle dlouhodobého výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) mělo pozvolna oteplovat. Teploty ale nepřesáhnou průměrné hodnoty.

Nejchladnější bude podle meteorologů začátek následujícího týdne, kdy teploty nepřekročí nejdříve pět, poté deset stupňů. V závěru by se ale mělo oteplit a Velikonoce očekávají odborníci slunečné a poměrně teplé.

I v dalších týdnech pak budou teploty stoupat. Na začátku května by podle výhledu mohly běžně šplhat až na dvacet stupňů. V průměru by se ale měly až do poloviny května pohybovat kolem dvanácti až patnácti stupňů.

"Z hlediska celkového množství srážek by mělo být období 15. 4. - 12. 5. 2019 průměrné," uvedli meteorologové. Nadcházející týden bude spíše suchý, na konci dubna ale srážek přibyde. Nejvíce pršet by mělo na přelomu měsíců.

Měsíční výhled vyjadřuje celkový charakter počasí, nepostihuje proto všechny možné výkyvy. Úspěšnost výhledu se podle meteorologů pohybuje u teplot kolem 75 procent, u srážek kolem 65 procent. Předpověď na třetí a čtvrtý týden se často blíží dlouhodobým klimatickým hodnotám pro příslušná období.