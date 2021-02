Poctivý nálezce! Důchodce našel peněženku a vše vrátil. Řekl si o zelenou

“Šlo o měsíční splátku hypotéky. Byly tam i peníze na nejrůznější poplatky,“ začíná vyprávět svůj příběh Petr Rykr. Byla už tma, devět hodin večer. Muž šel tak jako obvykle se psem. Domů se už ale vracel bez cenností. Že mu něco chybí, zjistil zhruba za hodinu.

„Přiznal jsem se manželce, že jsem to ztratil. Byla udivená, ale ne moc a já věděl proč. Před pěti lety se mi totiž něco podobného taky stalo,“ kaje se Rykr. Znovu vyrazil do parku a peněženku hledal až do druhé hodiny ráno. Ptal se na čerpacích stanicích. Oslovil pracovníky nádraží, zda někdo u nich věci nenechal. Bohužel nikdo o ničem nevěděl.

“Najednou doma slyšíme se ženou zvonek. Před dveřmi stojí dva lidi. Posílá je prý muž, který špatně chodí a vzkazuje, že věci má. Měl jsem se u něj zastavit,“ pokračuje ve vyprávění obyvatel Poličky. Vyrazil hned, a to znovu k nádraží. V pronajatém bytě našel sedmdesátníka o holích, který mu do koruny všechno vrátil. Má jít o bývalého železničáře v důchodu, který má rozhodně srdce na pravém místě.

“Nechtěl vůbec nic. Musel jsem ho přemlouvat. Jen tvrdil, že má rád zelenou. Tak jsem mu koupil hned tři láhve a ještě kafe. Když jsem ho viděl, on by ty peníze rozhodně potřeboval, ale nevzal si ani korunu, to je skvělé“ říká šťastný nálezce.

Bývalý železničář ušetřil panu Rykrovi spoustu starostí. Kromě peněz byla v peněžence i platební karta. “Je to zvláštní, ale vždy, když jsem něco ztratil, tak mi to někdo tady taky vrátil. V Poličce asi žijí nejhodnější lidi na světě,“ uzavírá šťastný muž.