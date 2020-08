Podezřelý ze zmizení Maddie se chtěl vyhnout vězení, soud rozhodl

Bruecknera odsoudili k sedmi letům vězení za znásilnění dvaasedmdesátileté Američanky. To měl podle soudu spáchat v roce 2005 v portugalském letovisku Praia da Luz. Ze stejného letoviska o dva roky později zmizela tehdy tříletá Maddie McCannová. Brueckner je nyní hlavním podezřelým v případu, který policie vyšetřuje už třináct let.

Němec se ale proti rozsudku za znásilnění bránil u Soudního dvora Evropské unie. Ve vězení si nyní odpykává trest za drogové delikty a už by se mohl z cely dostat na podmínečné propuštění. Brueckner argumentoval tím, že Německo žádalo o jeho vydání do vlasti kvůli jinému případu – sexuálnímu obtěžování mladistvého. Načež po vydání do Německa jej ale obvinili a odsoudili za znásilnění seniorky.

O případu rozhodoval generální advokát Soudního dvora EU Michal Bobek. Podle listu Daily Mirror rozhodl, že odsouzení Bruecknera je v pořádku. Jeho verdikt je pouze doporučením pro Soudní dvůr. Ten podle německého politika Ulricha Watermanna už rozhodl a svůj verdikt zveřejní během tohoto týdne.

"Podle mých informací už rozhodnutí je a odsouzení za znásilnění Američanky je v souladu s evropským právem. Takže zůstane ve vězení nejen kvůli drogovým deliktům, ale i za znásilnění," citoval Daily Mirror Watermanna.

"To znamená, že v klidu může pokračovat vyšetřování, které je nyní velmi intenzivní. Doufám, že tento případ bude vyřešen, aby rodiče Maddie mohli uzavřít tuto hroznou kapitolu jejich životů, ale bolest samozřejmě zůstane," dodal Watermann.

Advokát Christiana Bruecknera Friedrich Fulscher je ale přesvědčený, že jeho klient nikdy kvůli zmizení britské dívky před soudem nestane. "Kde jsou důkazy? Proč už je obžaloba neukázala. Můj klient nikdy kvůli zmizení Madeleine McCannové u soudu neskončí, tím si jsem jistý," citoval deník The Sun Fulschera, který ale také řekl, že kdyby na soud došlo, tak jeho klient nemá co skrývat.

Maddie McCannová zmizela 3. května 2007 z apartmánu, kde byla se svými mladšími sourozenci sama, když její rodiče odešli na večeři. Pátrání po ní je největší operací v historii britské policie. Teď se soustředili vyšetřovatelé na Bruecknera, který v minulosti byl za obtěžování dětí odsouzený. Před zmizením Maddie byl jeho telefon zachycen v bezprostřední blízkosti apartmánu, kde rodina pobývala.

