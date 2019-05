"Podřezat Zemana jako svini," napsal radní ODS. Řeší to policie

Lang napsal příspěvek plný vulgarismů na Zemanovu adresu na konci dubna, na sociálních sítích se ale začal šířit až o víkendu. Politik už status ze svého facebookového profilu smazal, to ale nebrání policii, aby se jím zabývala.

"Čin prošetřujeme s podezřením na trestný čin násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci v prvním a třetím odstavci. Maximální sazba je až tři roky za mřížemi," sdělil pro TN.cz mluvčí pražských policistů Tomáš Hulan.

Policejní mluvčí zároveň vysvětlil, že se případem mohou zabývat pražští policisté a ne ti z Jesenice, protože jde o výhrůžku uveřejněnou na internetu. "Nedá se ovšem vyloučit, že se vyšetřování ještě přesune například do místa trvalého bydliště dotyčného," doplnil Hulan.

"Zeman je druhý Hitler a je nutné ho podřezat jako svini," prohlásil Lang na facebooku. Prezidenta kvůli jeho souhlasu se zdaněním církevních restitucí označil také za "morální zrůdu" a "debilního senilního bolševika".

Mluvčí prezidentské kanceláře Jiří Ovčáček už o víkendu na twitteru Langova slova odsoudil. "Věc jsem neprodleně předal bezpečnostním složkám, které mají povinnost se takovým projevům nenávisti věnovat," uvedl v pondělí Ovčáček pro TN.cz.

Lang nešetřil vulgarismy ani na adresu poslanců, kteří pro zdanění církevních restitucí hlasovali. "Jsou smradlavá, proradná prasata. Nejsou to lidé a je dovoleno je zabíjet. Dokonce jsem přesvědčen o tom, že takové zrůdy je nutné pozabíjet, aby svou morální zrůdností nenakazili zbytek národa," napsal Lang.

Příspěvek radního ODS už někteří jeho straničtí kolegové odsoudili. Podle předsedy občanských demokratů Petra Fialy je Langovo vyjádření neakceptovatelné a je třeba se od něj distancovat. Proti Langovým slovům se ohradil také místopředseda místního sdružení ODS Jesenice Martin Kuruc.

Výrokem Langa, který je zároveň šéfem jesenické ODS, se zabývá také místní organizace - oblastní sdružení pro Prahu-západ. Lang v rozhovoru pro Deník N uvedl, že se za svůj výrok omlouvat nebude.

"Bylo to adekvátní i vzhledem k tomu, co prezident dlouhodobě dělá. Když vzbuzuje xenofobní tendence a vyhrožuje všem občanům, kteří by si dovolili podat žalobu proti státu, že s nimi bude zatočeno, tak mi to hodně zavání bolševickým režimem," řekl radní.





Celé Langovo vyjádření na facebooku: