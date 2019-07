Pokažená dovolená, lidé na letišti strávili čekáním více než 24 hodin

Přes čtyřiadvacet hodin své dovolené strávily desítky Čechů na letištích kvůli technické závadě letadla. Alespoň tak zpoždění odletu omlouvají zástupci cestovní kanceláře Exim Tours, která zájezd do Tuniska zajišťuje. Zoufalí lidé přečkali noc na letišti v Praze a ostrově Džerba.

"To je něco nehorázného a hlavně se s vámi tady nikdo nebaví, žádné informace," popsala jedna z cestujících. Lidé si měli už dávno užívat dovolenou v Tunisku, místo toho ale stále seděli na letišti v Praze.

Asi čtyřicet cestujících na letiště přijelo v úterý odpoledne. Krátce před plánovaným odletem se ale na informační tabuli objevila první informace o zpoždění. Noc na letišti strávila třeba rodina Melounových se čtyřletou holčičkou.

"Už jsem tady od včerejška od tří hodin odpoledne a už je to docela hrůza. Noc byla náročná hodně, protože dcera byla pořád v náručí, chvílemi spala, ale moc nenaspala. Je to nepříjemné, pro to malé dítě hlavně," sdělila Petra Melounová.

Cestovní kancelář Exim Tours, která zájezd pořádá, turistům nabídla sice náhradní ubytování v hotelu, jenže někteří museli čekat na letišti. "Nám měli předat kufry, protože ty už byly odbavené, ale ty jsme dostali kolem tři čtvrtě na jedenáct, což už na ten hotel nemělo smysl," vysvětlila Marie Zimová.

"Rádi bychom vám dali informace, ale taky na ně čekáme," sdělilo callcentrum společnosti Exim Tours.

A ve stejné situaci byli i lidé v cílové destinaci na Džerbě, kteří se měli stejným strojem vrátit domů. "Momentálně jsme v hotelu na Djerbě pouze s polopenzí. Ve 40 stupních nemáme nárok na vodu, delegát s námi nekomunikuje," popsal cestující uvězněný na ostrově.

"Samozřejmě nás to mrzí, hlavní je bezpečnost klientů a pokud je porucha na letadle, tak se musí opravit. My to musíme respektovat," vysvětlil mluvčí společnosti Exim Tours Petr Kostka. Nakonec letadlo s lidmi čekajícími na návrat domů z Tuniska odletělo krátce před patnáctou hodinou.