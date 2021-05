Policie řekla, jak pokračuje hledání Tomáše. Kamarádi myslí na nejhorší

Je to snad nejostřeji sledovaný případ zmizení v letošním roce. Teprve 15letý Tomáš Pospíšil z Brna se pohřešuje už třetím týdnem. Policie prozradila, jakým způsobem pokračuje pátrání po chlapci, jenž jako by se vypařil z povrchu zemského. S rychlým plynutím dnů se stupňuje i strach jeho přátel, že už se s ním nikdy neuvidí. Plamínek naděje ale stále hoří.

Tomáše naposledy viděli ve středu 14. dubna večer. Po brněnském Jundrově se pohyboval s partou vrstevníků, podle policie se dokonce do půl těla svlékl. Proč, to zatím nikdo neví. Když se stále nevracel domů, vyděšení rodiče zalarmovali strážce zákona. Do akce vyrazila helikoptéra s termovizí i psovodi.

Uplynuly už téměř tři týdny a po 15letém chlapci pořád není ani stopy. "Platí informace z minulého týdne. V pátrání jsme bohužel stále neúspěšní," řekl TN.cz policejní mluvčí Bohumil Malášek s tím, že kriminalisté podrobně prověřují všechny podněty od lidí nejenom z Brna, ale i dalších koutů republiky.

Po rozsáhlém pátrání v terénu, včetně řeky Svratky, v jejíž blízkosti se Tomáš před zmizením nacházel, se policie zaměřila na další možná vodítka, která by ji k němu mohla dovést. Probíhá třeba analýza obrovského množství kamerových záznamů. Kriminalisté mapují pohyb osob v místech, odkud mladík zmizel.

Nejistota, jež tak dlouho nebere konce, doléhá i na blízké pohřešovaného chlapce. "Je to už strašně dlouho. Máme strach a každým dnem klesá pravděpodobnost, že to dobře dopadne. Neztrácíme naději, ale musíme být připravení i na tu špatnou variantu," uvedl pro TN.cz kamarád, který si přál zůstat v anonymitě.

Minulý čtvrtek se policisté do terénu přece jenom vrátili. Prohledávali zahrádkářskou oblast, kde si potřebovali ověřit jedno z předešlých zjištění. K nalezení mladíka to však nevedlo. Zatím se našly pouze jeho bunda, batoh, jedna bota a mobilní telefon.

Pomozte s pátráním

Tomáš je hubené postavy, měří asi 170 centimetrů. Má hnědé oči a tmavé krátce střižené vlasy. V době zmizení na sobě měl černé tepláky, mikinu a černobílé tenisky Nike.

Pokud máte informace, které by pomohly chlapce vypátrat, volejte na bezplatnou linku 158.

