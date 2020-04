Policie vyšetřuje plzeňské radní a hejtmana. Mohli šířit koronavirus

Policie teprve začala případ vyšetřovat, zatím nikoho neobvinila. "Kolegové nyní prověřují všechny okolnosti, zda nemohlo dojít ke spáchání trestného činu šíření nakažlivé nemoci," uvedla pro TN.cz policejní mluvčí Martina Korandová.

Vyšetřování policie zatím nevztahuje ke konkrétnímu člověku. "Vše jsme začali prověřovat z úřední povinnosti a také na základě nižších podnětů, to znamená od občanů," vysvětlila Korandová. Za šíření nakažlivé nemoci z nedbalosti hrozí vězení, za porušení karantény pokuta tři miliony korun.

Na případ jako první upozornil portál krimi-plzen.cz. Vše začalo 26. března, kdy plzeňská radní pro životní prostředí a zemědělství Radka Trylčová oznámila pozitivní test na onemocnění Covid-19. Všichni, kdo s ní přišli do kontaktu, tak museli do karantény. Týkalo se to hejtmana, dalších členů rady i některých úředníků.

Pouhé tři dny poté ale hejtman Josef Bernard na svém facebooku oznámil, že test u něj vyšel negativně. Poté se měl Bernard začít stýkat s desítkami lidí - mimo jiné navštívil domov pro seniory či ředitele nemocnic. Karanténa u podezření na Covid-19 se přitom nařizuje na 14 dní kvůli inkubační době viru.

Ve stejný den přiznal, že je nakažený, hejtmanův náměstek pro oblast sociálních věcí Zdeněk Honz. Bernard si následně nechal udělat další test, který vyšel pozitivně. Informoval o tom na sociální síti v pátek. "Abych nic nezanedbal, nechal jsem si provést opakované testy, které prokázaly, že jsem Covid pozitivní. Dnes jsem nastoupil do druhé karantény," napsal.

Jakékoliv pochybení ale hejtman odmítá. Za vším je podle něj politika, trvá na tom, že nikoho nemohl nakazit. "Považuji to za spekulace, nikoho jsem neohrozil, s žádnou rizikovou osobou jsem nebyl v kontaktu," uvedl pro portál idnes.cz.