Pomluvy i výhrůžky! Advokátka se hádá se zastáncem Kramného

Spor se rozhořel mezi advokátkou Klárou Long Slámovou a členem spolku Šalamoun Václavem Peričevičem. Podle právničky ji Peričevič dlouhodobě pomlouvá především na sociálních sítích. Ten ale tvrdí, že je to naopak, a nesouhlasí, že by se dopouštěl nějakého protiprávního jednání.

Slámová si s Peričevičem, potažmo spolkem Šalamoun, vyměňovala názory po několik let. Všechno zřejmě odstartovala kauza Petra Kramného, který byl odsouzen za vraždu manželky Moniky a dcery Kláry v Egyptě k 28 letům vězení.

Slámová byla zmocněnkyní poškozených, zatímco spolek Šalamoun dlouhodobě přesvědčuje veřejnost o Kramného nevině a snaží se o obnovu soudního řízení. Především právě místopředseda spolku Peričevič se v kauze angažoval a poskytoval médiím svá vyjádření.

V nich opakovaně zmiňoval jméno Slámové, kterou označoval za "slávomanku" nebo "obecní blbyni" a "samozvanou zmocněnkyni". Po pěti letech došla právničce trpělivost a před třemi týdny se rozhodla problém s Peričevičem zveřejnit na svém facebookovém profilu.

"Cca 5 let mě pronásleduje Václav Peričevič ze spolku Šalamoun. Prakticky každý den a někdy i několikrát denně o mně na různých veřejných místech (především sociální sítě) píše lživé, dehonestující a stále se opakující prakticky identické věty, výhrůžky nevyjímaje," napsala 21. června na sociální síť.

Zároveň Slámová vyzvala své kolegy, soudce, policisty či státní zástupce, kteří by měli podobný problém, aby ji kontaktovali. Pod příspěvkem se okamžitě začaly objevovat komentáře, ve kterých lidé vyjadřovali Slámové podporu. Zveřejňovali také další slova na adresu advokátky, které je šokovala.

"Neřešila jsem to přes orgány činné v trestním řízení, protože jednak na to nemám čas, jednak i kdyby ho odsoudili, dostane podmínku, což mi nic neřeší. Proto jsem se rozhodla, že půjdu cestou mé facebookové zdi, protože mám poměrně velký dosah. Vím, že jiní lidi na ně podávali žaloby a nepomohlo nic. Tohle ale evidentně okamžitě zabralo," uvedla Slámová pro TN.cz.

Narážela na vyjádření spolku Šalamoun ve stejnojmenné facebookové skupině, podle kterého na základě advokátčina statusu jeden ze členů požádal o zbavení Peričeviče jeho funkce místopředsedy nebo vyloučení ze spolku. O den později byl Peričevič zbaven administrativních práv ve skupině.

"Pověst spolku je tímto vážně poškozena, spolku tento příspěvek (Kláry Long Slámové - pozn. red.), na který nás mnoho členů i sympatizantů spolku upozorňuje, poškozuje dobré jméno, pověst, způsobuje spolku Šalamoun vážnou újmu a celý spolek Šalamoun a jeho členové jsou opakovaně vystavování nenávistným a dehonestujícím útokům," sdělila administrátorka Šalamounu Johanne Angel D'Shadow.

Zda byl Peričevič také zbaven postu místopředsedy spolku nebo dokonce vyloučen, Šalamoun nezveřejnil. Redakce TN.cz kontaktovala spolek s žádostí o vyjádření, dosud ale nedostala odpověď.

Sám Peričevič tvrdí, že se žádného protiprávního jednání nedopustil. "Já si nemyslím, že bychom ji kdy pomluvili. Všechna tvrzení, která jsme o paní doktorce Slámové publikovali, můžeme doložit. Já si nemyslím, že bychom o ní někde napsali něco, co by byla nepravda," prohlásil pro TN.cz.

Zároveň Peričevič uvedl, že spolek Šalamoun jedná nezávisle a "může si dělat, co chce". "Spolek Šalamoun není státní organizace, takže nejsme vázáni nějakými pravidly, jsme nezávislé sdružení. Velmi zjednodušeně řečeno si můžeme dělat, co chceme, protože nejsme orgán státní správy," sdělil.

Peričevič naopak obvinil Slámovou z toho, že v jiné facebookové skupině poškozuje dobré jméno spolku. "Jsou tam lidé s patologickými sklony, kteří si fotí všechno, co kdo ve spolku napíše. Vypadá to, že celý svět se spikl proti paní doktorce. Naprosto nechutným způsobem dehonestuje i osoby, které mají vysokoškolské vzdělání. Píše tam především paní Slámová, ti ostatní de facto i de iure neexistují," tvrdí Peričevič s tím, že se proti tomu hodlá spolek bránit. Jak, to neprozradil.

Slámová prý zvažuje, že požádá o policejní ochranu. "Ve chvíli, kdy proti vám stojí osoba, která si vás dnem a nocí bere takzvaně do huby a vy máte doma malé dítě, není to legrace. Ale nezapomínejme, že to nebyl jen pan Peričevič, ale celý spolek. On to psal pod hlavičkou spolku a já bych si myslela, nebo bych to očekávala, že se ten spolek veřejně omluví," uzavřela Slámová.