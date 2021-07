Pomoc nepotřebuje jen Morava, na nohy se po silné bouři staví i Stebno

Stavební materiál a řemeslníky teď nejvíc potřebují nejen tornádem postižené obce na jižní Moravě, ale i obyvatelé Stebna na Lounsku. To před dvěma týdny zasáhl podobný přírodní živel. Přes obec se podle odborníků prohnal takzvaný downburst. Zničil majetek za více než 100 milionů korun a podle starosty se obec bude z téhle pohromy dostávat ještě několik měsíců.

Ve společnosti pan Ratiborský hýří vtipem, je to ale podle něj obranný mechanismus. Při pohledu na jeho zničený domek ho emoce pokaždé doženou.

"Strhlo to celou střechu, všechny porosty, dovnitř začalo zatýkat. A hlavně ty kroupy, měli jsme v obýváku všechno pomlácený," popsal.

Jeho dům je prý teď znovu ve fázi hrubé stavby. Momentálně se pracuje na střeše a po domě běhají dělníci.

Stejně se kmitá po celé obci, i u paní Přibíkové. Z její dříve zelené zahrady obehnané obrovskými stodolami je staveniště. "Kolem dokola až k baráku nám to všechno zbouralo," uvedla.

"Během tohoto týdne obdrží každé číslo popisné, které mělo škodu na majetku, 20 tisíc korun," slibuje starosta obce Martin Macák.

Obyvatel Stebna se týká stejná pomoc jako těch postižených tornádem na jižní Moravě. Na rozdíl od ní tam ale naštěstí nemusí jít žádné obydlí k zemi.

"Z dotačního programu Živel Státního fondu podpory investic mohou lidé získat dotaci až dva miliony korun a další až tři miliony formou výhodného úvěru úročeného 1 procentem až na maximálně 30 let," řekla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO).

Na rozdíl od tornáda, kdy se střetnou rotující teplý a studený vítr, při downburstu studený vítr padá dolů.

Na transparentním účtu pro Stebno se vybralo už přes pět milionů korun. 50 tisíc korun přidal pan Wurterle, který si peníze původně spořil na protézu nohy. "Když vidím tu spoušť a co se tady děje, tak ty peníze si lidé zaslouží víc," myslí si.

Za týden přišlo do Stebna pomáhat přes 1000 lidí. O pracanty je dobře postaráno. Každý den dostanou teplý oběd i kávu.

Kus práce odvedli i na veřejném majetku. Zejména v okolí náměstí a kostela. Dostat malebnou obec do původního stavu bude ještě trvat. "Hodně dlouho si budeme lízat rány, počítám do konce roku, že bychom to zvládli," dodal starosta Macák.

Až se opraví domy, ve kterých lidé žijí, dojde i na stržené stodoly, nebo na zlikvidování 15 tisíc tun odpadu. Podle starosty obce už prý dary jako deky nebo čistící prostředky nejsou potřeba. Lidé prý mají nouzi spíš o stavební materiál.