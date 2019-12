Poslanci odmítli vyšší tresty za týrání zvířat. Toto vzkazují čtenáři

Poslanci tento týden na jednání Sněmovny odmítli zvýšení trestů za týrání zvířat. Horní hranice je aktuálně pětiletá, pozměňovací návrh ji měl zvednout až o tři roky. Jenže neprošel. A to se čtenářům TN.cz ani krapet nelíbí.

Za to, že odmítli tresty pro tyrany zvednout, se totiž na zákonodárce snesla vlna kritiky. "Jak se říká: Kdo nemá rád zvířata, nemá rád lidi. A toto nám vládne. Ať se zamysli nad sebou. Pro nás milovníky zvířat jsou to pro nás naše miminka, prostě členové rodiny," píše Zuzana Chadimová.

"Milí poslanci, tímhle jste opět dali zelenou pro násilníky a agresory. Kdo ublíží zvířeti, může ublížit i člověku. Gratuluji!!!!!," zlobí se Iveta Michalcová.

Další diskutující označil jednání o vyšších trestech za týrání zvířat jen za zástěrku. Poslanci podle něj mají úplně jiné priority - vyšší daně, pozdější věk odchodu do důchodu a také odsouhlasení vlastních vyšších platů.

Trochu konstruktivnější byla Stanislava Entlerová, která navrhuje, aby se tyranům ukládaly alternativní tresty, třeba tisíc hodin veřejně prospěšných prací. A to ideálně v útulcích či záchranných stanicích. Až pak by podle ní měl následovat pobyt v cele.

"Zvýšení sazby, když ještě nikdo za týrání nedostal víc než podmínku nebo pár měsíců natvrdo, je úplně zbytečné řešit! Tady se kvůli tomu všichni durdí a to, jaká je realita, nikoho nezajímá. Klasika," zamýšlí se Majka Havlová.

A i když velká většina diskutujících poslanecké ne tvrdším trestům odsoudila, našli se i tací, kteří se zákonodárců zastali.

"Díky poslancům, kteří pro tu zhovadilost zvýšení trestu nehlasovali. To Vám nestačí 5 let? Myslím, že zavírat lidi za týrání zvířat je špatně, pokuta by stačila. Nebo veřejně prospěšné práce," myslí si Oldřiška Snášelová.

"Ačkoli mám sám doma několik zvířat a zvířata mám rád, tak nemůžeme chtít, aby tresty za násilí na zvířatech byly tvrdší než na lidech. Upřímně, dnes jsou nedostatečné a nízké tresty za újmu na zdraví a násilí na lidech, tak buďme rádi, že trestní zákon v násilí proti zvířatům na ně pamatuje v takové míře," míní uživatel Tukan Tuk, který by uvítal založení registru tyranů zvířat. Takoví lidé by pak podle něj nesměli zvířata chovat, či při jejich chovu asistovat.

Ač rozhodnutí poslanců vyvolalo vášně, sluší se podotknout, že ještě není definitivní. Novela totiž nyní přistane na stole senátorům, kteří ještě budou možnost ji změnit či Sněmovně vrátit.

Pusťte si reportáž o jednání poslanců: