Povinně, sami a pravidelně. Tak má vypadat testování středoškoláků!

V posledních dnech se hodně mluví o možném návratu studentů posledních ročníků středních škol k prezenční výuce. A to od začátku března. Krok má být ale podmíněný pravidelným testováním. Jak bude ale vypadat v praxi?

Podle předběžného manuálu, který připravil ministr školství Robert Plaga (za ANO) a jeho resort, se počítá s tím, že PCR testy si budou studenti, učitelé i další zaměstnanci škol provádět sami. A to povinně a pravidelně, píše s odkazem na manuál deník Právo.

"Zatímco případné pozdější testování žáků ZŠ se bude pravděpodobně provádět pomocí antigenních testů, které nebude třeba zasílat na vyhodnocení do laboratoře, v první fázi se budou testovat závěrečné ročníky středních škol, a to pomocí neinvazivních PCR testů a tzv. samoodběrem. Nebude tedy nutná asistence zdravotnického personálu a při samotném odběru ani jiné osoby," píše deník.

Jak to bude vypadat v praxi? Maximálně 15 studentů najednou se sejde před školou, vydezinfikují si ruce, dostanou testovací sadu a instrukce. Sami si odeberou vzorek, který po dalším vydezinfikování skončí ve sběrném boxu. Ten poputuje do laboratoře. Výsledky mají být rozeslány smskou následující den v sedm hodin ráno. A to se podle všeho bude opakovat pravidelně každý týden.

Návrh manuálu ale ještě musí probrat a schválit vláda, je tedy možné, že ještě dojde k úpravám či změnám. Zatím počítá s tím, že testovací sady i instrukce k nim budou do jednotlivých škol dodávat přímo laboratoře, které zároveň zajistí i vyzvednutí vzorků k analýze.

Testy mají být povinné jak pro studenty a učitele účastnící se prezenční výuky, tak pro další školní personál, který s nimi přichází do styku.

"Pokud se některý student nebo vyučující nebude moci zúčastnit testování ve škole v určený den, nebude se moci zúčastnit prezenční výuky do doby, než dodá potvrzení o negativním testu z alternativního zdroje,” stojí v návrhu. Stačit bude i běžný antigenní test. Pokud by měl někdo pozitivní výsledek, nemusí se 90 dní kvůli cestám do školy testovat.

Manuál počítá například s testy ze slin nebo testy kloktacími. Na studenty mají při odběrech vzorků dohlížet minimálně čtyři dospělí, všichni musejí mít po celou dobu ochranné pomůcky - roušky je přípustné odložit jen krátce při odběru vzorku.

"Před samotným odběrem 30 minut nejezte, nepijte, nekuřte, nevyplachujte si ústa,” upozorňuje MŠMT. Resort odhaduje, že neinvazivní PCR testy vyjdou v první fázi na 80 až 180 milionů korun týdně.

Redakce TN.cz se s dalšími dotazy k testování studentů obrátila přímo na ministerstvo školství - například aby zjistila, zda zavedení testů umožní znovuotevření kroužků. Resort ovšem odpovědět odmítl s tím, že materiál není určen ke zveřejnění. "V tuto chvíli tedy nebudeme sdělovat žádné detaily, protože ty vzejdou až z projednávání materiálu na Ústředním krizovém štábu," reagovalo tiskové oddělení úřadu.

Podle vicepremiéra Jana Hamáčka by se další žáci mohli do škol vrátit již brzy. Více v reportáži: