Zálohy na PET lahve zatím nebudou! Plasty často končí ve spalovnách

Vláda opět nepodpořila plán na zavedení záloh na PET láhve a nepočítá s tím ani novela o odpadech. Povinné zavedení záloh by prý mohlo zničit malé prodejny. S tím nesouhlasí výrobci plastových lahví, kteří po podobném systému, jako je u skleněných lahví, volají už několik let. Plasty jsou podle odborníků cenná surovina, jenže podstatná část končí ve spalovnách a na skládkách.

Válka mezi státem a výrobci o zálohy na PET lahve – tak by se dala nazvat situace, která se teď odehrává na trhu s nápojovými obaly. "Nechceme to hnát do povinného zálohování, to by mělo negativní efekty na menší prodejny," oznámil ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).



Česko patří v třídění odpadu, a tedy i plastů, mezi evropskou špičku. Vláda proto k povinnému zavedení záloh na PET lahve nevidí důvod. Navíc nastavit zálohy prý zákon výrobcům umožňuje.



Dobrovolné zavedení záloh není podle výrobců vůbec reálné, ti tvrdí, že by se jim to z ekonomického hlediska nevyplatilo. Podobně uvažuje i vláda. Podle ní by povinné zavedení zálohování PET lahví přišlo státní pokladnu na několik miliard korun.



"Dobrovolné zálohy jednoho výrobce nedávají smysl. Ty podmínky jsou natolik omezující, že by toho výrobce zruinovaly," vysvětlila mluvčí Mattoni Andrea Brožová.



Například by musel zajistit sběrná místa po celé republice a svoz plastů, což by také přineslo velkou administrativní zátěž. Dobrovolně proto zálohovat plasty žádný z výrobců zatím nehodlá.

"Pokud se v nejbližších letech v České republice nepodaří podstatně navyšovat sběr a především recyklace, pak budeme aktivně prosazovat zálohový systém nejen na PET lahve, ale i na plechovky," uvedl mluvčí Coca-Coly Petr Jonák.

Anketa Třídíte plasty? Ano 100 1 hlas Ne 0 0 hlasů Hlasovalo 1 lidí.

"Pokud nás projekt rozvoje stávajícího systému nepřesvědčí o reálnosti, jsme připraveni podpořit zálohový systém," sdělila mluvčí společnosti Kofola Jaroslava Musilová.



"Povinné zálohovými by narovnalo podmínky a bylo by i motivující, aby k tomu kroku mohlo dojít. Bez zavedení záloh navíc podle odborníků hrozí, že nedosáhneme dostatečné míry recyklace, jejíž limity stanovuje evropská unie," prohlásil ekonom Štěpán Křeček.



"Není pravdou, že Česká republika plní cíle. Jsme dobří ve třídění, ale nejsme dobří v recyklaci odpadu," řekla Soňa Jonášová z Institutu cirkulární ekonomiky.

Podle odhadů skončí v naší přírodě každým rokem až 100 milionů kusů PET lahví - tedy každá třetí vyrobená. A právě ochrana přírody je tím nejpádnějším argumentem, proč plastové láhve zálohovat. Více zjistíte v reportáži Filipa Pultara:



"Zálohování PET lahví je běžná věc v okolních zemích, Česká republika by se měla ubírat stejným směrem," míní předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.



Například v Praze se ze žlutých popelnic na plasty prý pouze necelá čtvrtina skutečně recykluje, zbytek končí v malešické spalovně.