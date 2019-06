POZOR! Česko zasáhnou další silné bouře, varují meteorologové

Lidé odstraňují následky středečních bouří, podle meteorologů by se navíc měli připravit na další úder. Podle výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu by se silné bouřky doprovázené krupobitím, přívalovým deštěm a silným větrem mohly objevovat od čtvrtečního poledne do pátku do 3:00.

Výstraha je vyhlášena pro Prahu, části Středočeského kraje (Benešov, Beroun, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Čáslav, Černošice, Český Brod, Dobříš, Hořovice, Kolín, Kutná Hora, Lysá nad Labem, Nymburk, Poděbrady, Příbram, Říčany, Sedlčany, Vlašim, Votice), Jihočeský, Pardubický, Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský, Moravskoslezský kraj a Vysočinu.

Už středeční bouřky způsobily zejména na východě citelné škody. Kromě krup způsobil velké problémy přívalový déšť, voda se valila po silnicích a ulicích, z polí s sebou táhla ohromné množství bahna, štěrku a naplavenin.

"Včera odpoledne a večer se vyskytly silné bouřky na Českomoravské vrchovině a na Olomoucku. U Mohelnice napršelo 67 mm deště, v Náměšti nad Oslavou spadlo 59 mm deště, v Sedleci 52 mm. Vyskytlo se i krupobití," shrnul Český hydrometeorologický ústav.

Například olomoučtí hasiči vyjeli ke 49 případům spojeným s bouřkami. Nejvíce žádostí na tísňovou linku putovalo v podobě pomoci s čerpáním vody u domů a sklepů. "Na většině míst budou dobrovolné jednotky i dnes pomáhat v odstraňování následků s nadějí nenaplnění prognózy dalších bouřek a srážek podobného typu, ty jsou pro Olomoucký kraj opět očekávány v odpoledních hodinách," sdělil mluvčí hasičů Zdeněk Hošák.

Bouřky by se měly objevovat i v pátek, už by naštěstí neměly dosahovat takové síly, o víkendu se pak podle meteorologů objeví jen výjimečně. Navíc nás také čeká zmírnění odpoledních teplot, ty by se měly držet kolem 25 °C, nad třicítku začnou vystupovat od úterý příštího týdne.

