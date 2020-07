POZOR! Ministerstvo rozšířilo seznam zemí s vysokým rizikem nákazy

Pravidla pro návrat z některých zemí se znovu změnila. Od pondělí musí lidé, kteří byli v Černé Hoře nebo Srbsku, absolvovat test na Covid-19, druhou možností je pak 14denní karanténa. Občané těchto dvou zemí mohou do Česka přicestovat jen v případě vážných důvodů, musí se také prokázat negativním testem. Mezi rizikové země ministerstvo zdravotnictví počítá také Švédsko.

Od pondělí přesunulo ministerstvo zdravotnictví na seznam zemí, kde panuje vysoké riziko nákazy koronavirem, další dvě země. Nově jsou na seznamu vedle Švédska také Černá Hora a Srbsko. Pro návrat z těchto zemí panují speciální podmínky.

Pokud tráví lidé v zemi více než 12 hodin, musí při návratu do ČR nahlásit svůj vstup krajské hygienické stanici a do 72 hodin pak musí předložit potvrzení o negativním testu na Covid-19, nebo nastoupit do karantény.

Podmínky pro návrat z jednotlivých zemí shrnuje takzvaný "Semafor", který pravidelně aktualizuje ministerstvo zdravotnictví. Cestovatelský semafor dělí země podle míry nebezpečí nákazy koronavirem.

Bezpečnostní opatření, která panují v okolních státech, shrnuje interaktivní "Mapa cestovatele" na stránkách ministerstva zahraničí. Některé informace v mapě byly k 13. červenci neaktuální, pro přesné informace je třeba přejít na detailní rozpis pravidel jednotlivých zemí.