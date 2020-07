POZOR! Ministerstvo zdravotnictví změnilo pravidla pro nošení roušek

Bezpečnostní opatření, které vláda přijala, aby zamezila šíření koronaviru, se opět mění. O úpravě informoval v pátek večer ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

"Roušky budou od zítra celorepublikově povinné jen v nemocnicích a ve vybraných sociálních zařízeních, jako jsou domovy důchodců. Na základě podnětů zdravotníků jsme se rozhodli opatření, původně psané na všechna zdravotnická a sociální zařízení, upřesnit," napsal na twitteru.

Výjimku mají například pacienti a uživatelé sociálních služeb a děti do dvou let. Odkládat roušku mohou také zdravotníci, pokud je to nutné pro poskytnutí péče. Výjimku dostali i zaměstnanci, ti si ale v případě, že nemají roušku, musí udržovat odstup alespoň 1,5 metru od další osoby.

Změna se týká omezení provozu zdravotnických zařízení lůžkové péče a zařízení sociálních služeb, povinnost pak platí až do odvolání. Celé znění mimořádného opatření najdete ZDE.

"Pravidla pro nošení roušek, omezení obchodu a služeb a další omezení mohou být nyní upravena lokálně rozhodnutím jednotlivých krajských hygienických stanic na základě konkrétní epidemiologické situace v regionu," upozorňuje vláda na oficiálním portálu. Vždy je tedy nutné sledovat také informace od krajských hygienických stanic. Lokální opatření tak stále platí.