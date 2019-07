Pozor na hlavu! Na těchto místech se vás letadla téměř dotknou

Sledování přistávajících a odlétajících letadel patří v dovolenkových rájích k oblíbeným adrenalinovým činnostem, pozorovat stroj ze vzdálenosti pár metrů je rozhodně zážitkem na celý život.



Mějte však na paměti, že sledování letadel může být nebezpečné! Vždy se držte v dostatečné vzdálenosti. Motory letadel jsou totiž schopné zapříčinit ohromně silný větrný vír, který nemusíte ustát. Mohou v něm také létat předměty, které by vás mohly zranit.



Řecko



Na nádherná místa, kde můžete pozorovat letadla, vás vezmou i české cestovní kanceláře. Nejblíže se dostanete asi do Řecka. Oblíbený je pro pozorování letadel ostrůvek Skiathos na severozápadě Egejského moře, konkrétně pak pláž Xanemos Beach. Letadla tam však létají tak nízko, že je skutečně nutné mít se na pozoru a nechodit příliš blízko k přistávací dráze. Na ostrově nedoporučujeme sledovat letadla z druhé strany letiště, kde přistání už skutečně představuje pro pozorovatele bezpečnostní riziko – podívejte se na video!



O poznání méně rizikový je plane spotting, jak fanoušci pozorování letadel tuto aktivitu nazývají, na dalším řeckém ostrově – Korfu. U letiště sice není nádherná písečná pláž, nicméně pár metrů před tamním letištěm je přímo v moři hráz, na kterou je možné bezpečně vejít, případně je možné nechat se lodičkou převézt na přilehlý Myší ostrov. A pokud byste se i tam báli jít, můžete letadla pozorovat z boku na vyvýšené terase s drinkem v ruce. Mimo jiné zde často přistává i český dopravce Smartwings.



"Jde o místo, kam jsem musela zavítat hned několikrát – až takový zážitek to byl. Z vlastní zkušenosti doporučuji vzít si špunty do uší, aby vám do zvukovodu nenafoukalo. Vítr z přistávajících i startujících letadel je totiž opravdu silný. Obrovský zážitek je také samotné přistávání a vzlet. Při cestě tam máte do poslední chvíle pocit, že letadlo přistane na moři. Na cestě zpět zas pilot musí velice rychle zvednout předek letadla, ranvej je na Korfu totiž opravdu krátká. Piloti jsou na to však cvičení, takže se ničeho nemusíte bát," popsala reportérka TN.cz Nina Ortová, která na ostrově několik měsíců pracovala.



