Přes WhatsApp se šíří škodlivý program! Může napadnout i váš mobil

Napíšete zprávu kamarádce, kterou jste již dlouho neviděli, a ona vám s odpovědí pošle i odkaz do obchodu s aplikacemi Google Play, který je dostupný na operačním systému Android. Jelikož kamarádku znáte, tak se na odkaz podíváte a aplikaci si stáhnete, abyste zjistili, co vám to vlastně posílá. To ovšem může být fatální chyba!



Ve skutečnosti stránky s odkazem nemají s obchodem od Googlu nic společného. Falešná stránka slouží pouze jako nástroj k tomu, aby se do mobilního telefonu dostal tzv. červ. A poté způsobí pořádnou neplechu. Infikovaný telefon totiž může posílat zprávy bez vědomí majitele ostatním kontaktům, ve kterých je také láká na stažení podvodné aplikace.



O škodlivém malwaru informoval na svém Twitteru bezpečnostní analytik společnosti ESET Lukas Stefano. Podle něj je hlavním účelem malwaru generovat podvodné příjmy z reklamy. Není ovšem vyloučeno, že podvodníci mohou telefon zneužít i pro získání citlivých hesel například od bankovního účtu.



"Jde o škodlivou aplikaci, která přiměje lidi, aby si ji stáhli a poslali phishingové (podvodná technika na internetu k získání citlivých údajů pozn. red.) zprávy prostřednictvím oprávnění udělených operačním systémem Android. Vyzýváme lidi, aby takové zprávy nahlásili co nejdříve, abychom to mohli dát do pořádku," sdělil pro DailyMail mluvčí WhatsAppu.



Hackeři nejčastěji pomocí tohoto malwaru lákají na stažení aplikace Huawei. Někteří uživatelé ovšem říkají, že se setkali i s falešnou aplikací Netflix. Nejlepší ochranou před zákeřným malwarem je ovšem prevence. Odborníci radí, aby uživatelé stahovali aplikace pouze přes skutečný obchod Google Play a nikoli přes zaslané odkazy.

