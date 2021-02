Praktičtí lékaři mají od března očkovat. Ale chybějí jim informace

Přestože představitelé státu od samého začátku vědí, že enormní šíření nákazy může zpomalit očkování, přihlížejí tomu, jak desetitisíce dávek očkovacích látek leží přes víkendy ve skladech. Tristní skutečnost, že se i o víkendech v ČR neočkuje tak, jako ve všední dny, omlouvají představitelé státu tím, že přetížení zdravotníci si potřebují odpočinout aspoň ve dnech volna.

Pohled do statistik přitom ukazuje, že v některých zemích jede očkování také v sobotu a v neděli. Porovnáme-li totiž sedmidenní průměry počtu očkovaných lidí v pátek se sedmidenním průměrem v nejbližší neděli (viz grafy), dokazuje nárůst právě to, že očkovaných lidí tam o víkendu výrazně přibylo. To je patrné v Maďarsku a v Rakousku.

Ale v ČR chybí i jasná pravidla pro očkování v ordinacích praktických lékařů, kteří jsou nešťastní z toho, jak jsou bombardováni dotazy, na které sami neznají odpověď. „Od března by mělo začít očkování u praktiků. Telefony, emaily, dotazy od pedagogů... Je to už příští týden a praktici nemají žádné informace,“ posteskla si na twitteru jedna z praktických lékařek.

Pozastavila se i nad distribucí vakcín do ordinací. „Dnes a zítra dopoledne si praktici mohou dojet pro 20 vakcín do Vysočan. Já ale mám objednané lidi a sloužím. Jak to mám asi udělat?“ kroutí hlavou.

Nejen ona, ale i další praktici by uvítali, kdyby byl rozvoz do ordinací organizován centrálně. Ne každý lékař si totiž může dovolit to, co udělali jiní praktici, kteří už díky vstřícnosti krajů očkují. A sice zaměstnat ještě další zdravotní sestru, která dělá nezbytnou administrativu kolem očkování, aby se lékař mohl plně věnovat ostatním pacientům.

Ministerstvo zdravotnictví je také kritizováno za to, že vakcíny se nedostávají ke zdravotníkům tak rychle, jak by bylo potřeba. Popírá ale důrazně, že se statisíce dovezených vakcín dlouho někde válejí ve skladě. „Celkem jsme v ČR dostali 540 000 dávek, a 483 000 máme vyočkováno,“ prohlásila koordinátorka očkování v ČR Kateřina Baťhová. Šlo podle ní o stav k 17. únoru.

Od té doby přišly do země další desetitisíce vakcín. Jen tento týden má ČR převzít očkovací látku proti coviu-19 pro téměř 200 tisíc zájemců o imunizaci. „V týdnu od 22. únoru bude doručeno 93 600 dávek Pfizer/BioNTech, 44 400 dávek vakcíny Moderna a 58 400 dávek AstraZeneca,“ sdělilo TN.cz ministerstvo zdravotnictví.

V březnu pak má do ČR přijít více než milion dávek – 608 400 Pfizer/BioNTech, 147 600 Moderny a 270 000 dávek AstraZeneca.

