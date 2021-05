Práší to všude kolem, bojí se lidé azbestu v centru Prahy. Hygiena mlčí

Rekonstrukce Hotelu InterContinental u Pařížské ulice v centru Prahy vyvolává v místních velké obavy. V budově se totiž našlo 35 tun azbestu. Spolek Občané Prahy 1 tvrdí, že se při odstraňování panelů plných karcinogenního jedu uvolňuje do ovzduší azbestový prach. Ohrožuje to zdraví všech v okolí, včetně našich dětí, řekl TN.cz předseda sdružení Tomáš Bajusz. Metrostav, který má stavbu i likvidaci azbestu na povel, se ale brání. Všechno je prý v souladu s bezpečnostními předpisy a posvětila to i hygiena.

Lidé, kteří žijí v okolí Hotelu InterContinental v centru Prahy, se bouří proti jeho rekonstrukci. Našlo se při ní 35 tun azbestu (psali jsme zde) ve výtahových šachtách i obkladových panelech. Ty teď dělníci odstraňují, podle spolku Občané Prahy 1 ale v rozporu s bezpečnostními zásadami.

Sdružení poskytlo redakci TN.cz záběry, na nichž je vidět, jak se z panelů při vrtání práší. "Kutají do toho. Snaží se uvolnit celý ten kovový rám, ve kterém je ten azbestový panel uchycen. Nemají žádné ochranné prostředky, ani roušky, ani respirátory. Ve chvíli, kdy uvolní ten panel a rám, tak se z toho vyvalí ten 50letý azbestový prach," popsal jeho předseda Tomáš Bajusz. Azbest je vysoce nebezpečná rakovinotvorná látka.

Rekonstrukci legendárního hotelu, postaveného v letech 1968 až 1974 s cílem přilákat do metropole tehdejšího socialistického Československa bohaté západní turisty, provádí společnost Metrostav. Ta trvá na tom, že likvidace azbestu probíhá naprosto podle předpisů.

Kontroly jsou údajně nedůsledné

"Pro práce na likvidaci azbestu byly dodrženy všechny legislativní povinnosti a s tím související lhůty. Práce proto mohly začít pouze po schválení technologického postupu Hygienickou stanicí hlavního města Prahy. Průběžně probíhají i fyzické kontroly pracovníky hygienické stanice a dosud nebyly nalezeny závady," řekl mluvčí Metrostavu Vojtěch Kostiha.

Bajusz s tím ale nesouhlasí. "Že z toho padá ten prach, to nikomu nevadí. Hygiena tam byla naposledy 27. dubna,” tvrdí. V úterý podle něj přišla kontrola ze stavebního úřadu, prý ale až poté, co dělníci desky sundali a umístili do kontejneru. "Ten není vůbec zabezpečený, je to obyčejný kontejner jako na každé stavbě," zoufá si Bajusz.

"Zmíněné panely jsou demontovány v celku bez zásahu do částí obsahujících azbest. Následně jsou panely zabaleny, řádně označeny, katalogizovány a ukládány do zakrytých kontejnerů. Poté jsou převáženy na specializované pracoviště, kde probíhá separace a následná likvidace plně v souladu s legislativními požadavky pro tento druh odpadu," dodal Kostiha k likvidaci azbestových panelů.

Hygienické stanice jsme se na průběh odstraňování azbestu ptali už v úterý. Dosud však na zaslané dotazy ani přes opakované žádosti nereagovala. Nekomunikuje prý ani se spolkem Občané Prahy 1.

Stížnost na strážníky a policii

"Žádal jsem je, aby zveřejnili výsledky měření azbestu v ovzduší. Nemám ale od hygieny žádnou odpověď. Bydlím hned vedle a cítím se ohrožený na zdraví. V těsném sousedství je i základní škola, na jejímž dvoře si ještě donedávna hrály děti. Teď už je tam paní ředitelka nepouští," pokračoval Bajusz.

Pražský magistrát tento týden potvrdil postoj Metrostavu. Podle vedení města nikomu nebezpečí nehrozí. "Zároveň s demontáží se měří přítomnost azbestových látek v ovzduší, což zatím bylo s negativním výsledkem. Důležitou zprávou je tak skutečnost, že veřejnosti žádné nebezpečí v tomto ohledu nehrozí," uvedl první náměstek primátora Petr Hlaváček (Spojené síly pro Prahu).

"Podal jsem podnět na inspekci životního prostředí i stížnost na městskou a státní policii. Oznámil jsem jim, že se cítím v ohrožení," uzavřel Bajusz s tím, že čeká na reakce.

Azbest se v 70. letech minulého století na stavbách používal běžně. Sloužil především jako protipožární ochrana tepelné izolace.