Pravidla k rouškám matou školáky. Za den si je nasadí a sundají 12krát

Je ráno a 10letá Elianka z Jihlavy, žákyně páté třídy, míří do školy. Cestou na autobus roušku mít nemusí, v něm už ano.

"Už tady v tom autobuse se mi to plete," říká Eliana při cestě na vyučování.

Z autobusu do školy může roušku odložit. Při vstupu do budovy a na chodbách při cestě do třídy ji ale musí mít znovu nasazenou. Při samotném vyučování je bez roušky. Ale kdykoli během přestávek půjde na chodbu na záchod nebo do jídelny na oběd, tak si ji zase musí nasadit. Přímo při jídle ji ale samozřejmě bude mít dole.





"Fakt se v tom nevyznám, kde mám mít roušku a kde ne," prohlásila Eliana zmateně.

Na cestě z jídelny zpátky do třídy nebo družiny ji už zase musí mít nasazenou. Znovu ji může odložit, až vyjde po vyučování ven ze školy.

Potom ještě autobusem domů a to znamená znovu roušku nasadit a pak venku znovu sundat. Každý školák si bude muset svou roušku během dne nasadit a sundat nejméně 12krát.

V čísle navíc není započteno nasazování a sundavání roušky vždy, když děti vyjdou na chodbu mezi jednotlivými hodinami nebo když půjdou do jiné učebny, na tělocvik nebo do družiny.

Školy se připravují na návrat žáků, zamezení kontaktu mezi žáky různých tříd je téměř nemožné: