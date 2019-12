Pražské letiště praská ve švech! Češi cestují na Vánoce za exotikou

Letiště praská ve švech a u odbavovacích terminálů se tvoří dlouhé fronty. Tisíce lidí raději tráví Vánoce v zahraničí. Loni na pražském letišti odbavili od 23. do 26. prosince zhruba 140 tisíc cestujících. "Letos očekáváme přibližně se šesti procentním nárůstem," řekl mluvčí letiště Roman Pacvoň.

Lidé prý během svátků nejčastěji míří do Londýna, Moskvy, Amsterdamu nebo do Paříže. Jde však spíše o cizince žijící v Česku, kteří se na svátky vracejí domů. U Čechů podle cestovních kanceláří vede o svátcích exotika. Letos jich do ciziny vyrazí zhruba 150 tisíc – tedy zase o něco více, než loni. Nejpopulárnější destinací je Egypt, nebojíme se prý ale ani vzdálenějších míst.

"Největší nápor klientů je do Spojených arabských emirátů, Asie a Karibiku," řekl Jan Papež z Asociace cestovních kanceláří. Jak Vánoce v teplých krajích cestovatelé prožijí, je prý moc nezajímá. "Prostě chtějí vypadout a neřeší, jak budou slavit Vánoce, spíš jak oslaví Silvestra," dodal Papež.



Ne každý ale na svátky někam letí. Tisíce lidí v pondělí vyráželo za rodinami nebo známými po republice i jinak. Plno bylo jak na silnicích, tak v autobusech i ve vlacích. Například České dráhy a někteří autobusoví dopravci museli navýšit i počty svých spojů.

"České dráhy nabízejí cestujícím v předvánočním období o 10 tisíc míst navíc oproti jinému období a to díky posilovým vozům," řekla Vanda Rajnochová, mluvčí ČD.

Více najdete v reportáži.