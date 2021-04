Pražští starostové chtějí zažalovat vládu. Kvůli testování ve školách

Portlík spolu s dalšími pražskými starosty vyzval vládu, aby nahradila antigenní testy ve školách spolehlivějšími PCR ze slin. Chtějí i konec rotační výuky a roušek ve třídách.

"Myslím, že máme dostatečnou kapacitu laboratoří na to, abychom toto spustili. Toto vláda zaspala. Přinejmenším na Praze 9, Praze 6, Praze 7 nebo Praze 3 jsme schopni zajistit PCR testy během pondělka a přesně se dozvědět, jaká ta nálož viru v našich školách," řekl starosta Prahy 9, která už s PCR testy experimentuje, televizi Nova.

Kromě zrušení rotací a roušek požadují starostové pražských městských částí po vládě také umožnění návratu všech ročníků základních škol. "Pokud se toto nestane, jsme v pondělí připraveni podat žalobu k Nejvyššímu správnímu soudu. Protože ty represe jsou neopodstatněné," vzkázal Portlík.

Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) v Televizních novinách naznačil, že vláda výzvě starostů nevyhoví. Laboratoře podle něj na PCR testování ve školách dostatečnou kapacitu nemají.

"Problém ale je, že kapacity laboratoří jsou v současnosti asi 60 tisíc PCR testů denně. Pokud bychom se rozhodli testovat celé školy, potom by to byla kompletní kapacita těch laboratoří. Dají se samozřejmě rozšířit, ale není to otázka tohoto týdne," uvedl Arenberger.

Podívejte se na celou reakci ministra zdravotnictví:

Sledujte zpravodajství TV Nova i na portálu VOYO, kde najdete přímé přenosy i záznamy Televizních novin.