PŘEHLEDNĚ: Podívejte se, kdy nakoupíte a jak to bude se školami

Postupné uvolňování zákazů pro jednotlivé provozovatele služeb a pro obchody, to představila vláda po svém posledním jednání. K normálu se ale život v Česku bude vracet po etapách a ani po té páté ještě nebude vše jako před epidemií.

V létě musíme oželet třeba hudební festivaly, skeptický byl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch i k možnosti cestování.

První uvolňování přijde již po neděli, kdy nakoupíme na farmářských trzích, a do práce se budou moci vrátit řemeslníci. Poslední velká vlna přijde 8. června, to se otevřou kompletně nákupní centra a obnoven má být částečně i kulturní život.

Ministři ale na tiskové konferenci varovali, že záležet bude na epidemiologické situaci. Bude-li příznivá, mohly by se jednotlivé fáze posunout na bližší termín. Naopak, bude-li nepříznivá, rozvolňování opatření se odloží.

Nákupy

Děti už vyrostly z oblečení, potřebují nové boty, loňské jim jsou malé – to píší na internetu stovky matek. Vláda konečně naznačila, kdy se budou otevírat jednotlivé obchody. Ačkoliv ministr zdravotnictví v rozhovoru o víkendu uvedl, že zrovna obchody, kde si na sobě zákazníci zboží zkouší, mohou být dál omezené, na tiskové konferenci o dalších opatřeních nemluvil. Ta budou zřejmě součástí předpisu, který ještě ministerstvo vydá a kterým se provozovatelé, jež mají zájem otevřít, budou muset řídit.

Nicméně další pondělí, tedy 27. dubna, se otevřou menší provozovny do 200 m2 plochy, ale jen v případě, že nejsou ve velkých nákupních centrech. Sem spadají třeba papírnictví, po jejichž otevření rodiče volají delší dobu. Obchody do 1 000 m2 prodejní plochy, to mohou být třeba prodejny elektra či větší knihkupectví, budou otevřeny od 11. května. Netýká se to ale těch ve velkých nákupních centrech.

Provozovny nad 1 000 m2 a všechny provozovny v nákupních centrech budou otevřeny až od 8. června.

Restaurace a hospody



Nejprve si posedíme u piva na zahrádkách, restaurace s venkovním posezením mohou otevřít 25. května. Do vnitřních prostor restaurací bychom se měli dostat až o dva týdny později.

Holičství, kadeřnictví, pedikúra, kosmetika

Ještě déle než měsíc budeme muset čekat, než se budeme moci dát ostříhat, dámy si nechat udělat nehty či kosmetiku. Stejně tak masáže, pedikúra či solárium spadají do čtvrté vlny a otevřít by měly 25. května. O 14 dní déle si počkají ti, kteří touží po tetování či piercingu, tam vládní plán počítá až s 8. červnem.

Kultura

Kulturní zařízení se také budou otevírat postupně. Nejprve se otevřou muzea, galerie a výstavní síně a také venkovní výběhy zoologických zahrad a to 25. května. Pavilóny v zoo mohou otevřít až od 8. června.

Od 8. června mohou otevřít divadla a kina, zámky a hrady, mohou být pořádány hromadné akce s odstupňovaným počtem účastníků a kulturní, společenské a sportovní akce s maximálně 50 lidmi. Jak ale naznačil ministr zdravotnictví Vojtěch na tiskové konferenci, tady se bude teprve upřesňovat, co bude možné a co ne, třeba u divadel zmínil možnost, že by nejprve byly povoleny venkovní scény.

Řemeslníci

Řemeslníci jsou v první vlně uvolňování a už od pondělí 20. dubna mají podle úterního rozhodnutí vlády možnost normálně nabízet své služby a otevřít mohou také své provozovny.

Farmářské trhy

I farmářské trhy mohou otevřít od nadcházejícího pondělí. Provozovatel odpovídá za to, aby nedocházelo k porušování vládních nařízení, například ke velkému shlukování zákazníků. Asociace farmářských tržišť navrhla sama různá další opatření, třeba bezpečné rozestupy mezi stánky.

Sport

Jako první se mohou zapojit do tréninku profesionální sportovci – už od pondělí. Trénovat mohou v menších skupinkách a za konkrétně definovaných podmínek (například se nebudou moci na sportovišti sprchovat). Za obdobných podmínek, tedy bez využití sprch a šaten, bude moci veřejnost od 11. května do posiloven a fitness center. Na otevření dalších sportovišť pro veřejnost si lidé počkají až do 8. června.

Svatby

Už od pondělí se mohou konat malé svatby, kde bude maximálně 10 lidí. Větší obřady pak ministerstvo povolí od 8. června. Ve vládním plánu se uvádí, že to bude "za specifických hygienických podmínek", ty ministerstvo teprve upřesní.

Ostatní

Už v pondělí 20. dubna budou opět otevřeny autobazary a autosalóny. K 11. květnu se otevřou také autoškoly. Do poslední vlny od 8. června pak patří také hotely, ty taxislužby, které teď nemohou fungovat, zotavovací akce pro děti do 15. let.

Cestování

Ministr Vojtěch prozradil, že se vláda touto otázkou ještě nezabývala. Určitě bude umožněno v poslední fázi, tedy až v červnu. A záležet bude na situaci v okolních zemích. Ministr průmyslu a obchodu a také dopravy Karel Havlíček vyjádřil názor, že teď by většina zemí stejně českého turistu nepřijala. Něco jiného je cestování z pracovních důvodů, například na montáže, které půjde mnohem dříve.

Návrat do škol

I do lavic se děti budou vracet postupně a velká část z nich do nich v tomto školním roce už neusedne. Pokud jde o mateřské školy, tak ministr zdravotnictví Vojtěch připomněl, že jeho resort je nezavřel, bylo to rozhodnutí zřizovatelů. Podle ministra školství Roberta Plagy by se mohly otevřít od 11. května, záleží ale na tom, jak budou zřizovatelé schopni zavádět protiepidemiologická opatření.

Děti na prvním stupni mohou do lavic usednout od 25. května. Půjde o tzv. školní skupiny, v jedné třídě bude smět být maximálně 15 dětí, budou sedět po jednom v lavici, tam mohou sundat roušky, ve společných prostorách je dále musí nosit. Určeno to je pro rodiny, kde nefunguje distanční výuka, či se rodiče potřebují vrátit do práce. Školní skupiny totiž budou fungovat i odpoledne, kde nahradí družiny. Posílat děti do školy nebude povinné. Jak to bude s jídelnami, se teprve uvidí.

Žáci druhého stupně a středoškoláci by se mohli částečně vrátit do škol v červnu, ale to jen k občasným konzultacím individuálně či v menších skupinkách formou třídnických hodin. To neplatí pro studenty posledních ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol. Ti se od 11. května mohou připravovat na maturity, závěrečné zkoušky a absolutoria. Ty by pak mohly probíhat po 1. červnu. Stejně jako praktická výuka na středních a vyšších odborných školách. V červnu také ministerstvo školství vidí prostor pro přijímací zkoušky na střední školy.

Vysoké školy už v pondělí 20. dubna umožní studentům posledních ročníků v počtu max. do pěti osob konzultace a zkoušky, zejména státní závěrečné. Studenti si také budou moci chodit do knihovny pro studijní literaturu.

A od 11. května mohou opět fungovat základní umělecké školy a jazykové školy, ale jen tehdy, pokud probíhá individuální výuka. V menších skupinkách do pěti dětí pak může výuka na těchto školách probíhat od 25. května.