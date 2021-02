Chtěli mě zastřelit, řekl Babiš. Ženu schoval v cizině, policie má podezřelého

Předseda vlády Andrej Babiš v neděli v pořadu CNN Prima News odhalil tajemství ze svého soukromí. Promluvil totiž o strachu, který měl nejen o sebe, ale také o svou rodinu. Ve chvíli, kdy Babiš vyšel najevo s odhalením, se mu leskly oči a podlomil hlas.



"Policie mi 8. ledna řekla, že je člověk, který chce zastřelit moji rodinu,“ řekl Babiš. Zároveň poznamenal, že v ohrožení byl i on sám. "Zastřelit chtěli i mě,“ hlesl.

"V souvislosti s výhrůžkou předsedovi vlády můžeme potvrdit, že je pražskou policií vedeno trestní stíhání konkrétní osoby. Kriminalisté ve věci podali státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí do vazby. Muž je v současné chvíli stíhán vazebně," informovali na twitteru v neděli policisté.

Praha - V souvislosti s vhrkou pedsedovi vldy meme potvrdit, e je praskou polici vedeno trestn sthn konkrtn osoby. Kriminalist ve vci podali sttnmu zstupci podnt k podn nvrhu na vzet do vazby. Mu je v souasn chvli sthn vazebn. #policiepha — Policie R (@PolicieCZ) February 28, 2021



Dům českého premiéra proto doteď hlídali policisté. "Ten člověk byl zatčen ve Španělsku a moje žena šla do Dubaje, ano, protože se bála,“ doplnil Babiš.



V lednu se objevily fotografie, které zachycovaly Moniku Babišovou, jak si užívá v Dubaji. Premiér však s odhalením její cesty přišel až teď. Samotná Monika prý nic nevěděla. "Já to nechci komentovat. Moje žena to nevěděla, teďka se to dozvěděla. Já jsem je vyhnal pryč,“ uzavřel Babiš.

