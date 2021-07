Přepravce za zásilku nezodpovídá. Co dělat, když dorazí poškozená

Nakupování na internetu má mnoho výhod, přináší s sebou ale i riziko poškození zboží při přepravě. Zákazník tak může doma rozbalit balík a nevěřit svým očím. Přečtěte si, jak postupovat, když zjistíte, že vám zásilka dorazila poškozená a na co máte právo.

Pokud si objednáváte zboží z internetu a dopravu zajišťuje prodejce, zodpovídá za jeho stav, a to až do chvíle, než si jej převezmete od dopravce. Pokud se tedy poškodí na cestě k vám, stále za to zodpovídá prodejce, nikoliv přepravní společnost.

Zjevně poškozený balík je vhodné nepřebírat. Při převzetí totiž zákazník podepisuje, že ho převzal nepoškozený, upozorňuje spotřebitelská organizace dTest.

Ani balík, který je na první pohled bez vad, není zárukou toho, jak vypadá zboží v něm ukryté. Pokud doma otevřete krabici a zjistíte, že vám produkt dorazil rozbitý, měli byste co nejdříve informovat prodejce, aby mohl případně požadovat náhradu škody po dopravci.

"Jinak se vystavujete riziku, že budete třeba i jen částečně nést odpovědnost za škodu, která prodejci vznikne vaší nečinností," říká ředitelka dTestu Eduarda Hekšová. Vhodné je zásilku vyfotografovat, ať máte důkazy. Někteří lidé dokonce při rozbalování pořizují videozáznam.

Jak je to s reklamací?

Pokud obdržíte poškozené zboží, máte nárok je u prodejce reklamovat. Ten vám však nemusí vrátit peníze, může trvat na opravě zboží nebo výměně za jiný kus. Pokud to není možné, můžete požadovat své peníze zpět.

Vyřízení reklamace může trvat až 30 kalendářních dní. Pokud jste si ale zajišťovali přepravu sami nezávisle na prodejci, reklamaci uplatnit nemůžete. "V takovém případě totiž prodejce za zboží odpovídá pouze do okamžiku předání k dopravě. Reklamaci vadného dodání je tak třeba řešit s dopravcem, stejně jako když posíláte balík sami," vysvětluje Hekšová.

Stejné je to i v případě odstoupení od smlouvy. Na to má člověk v případě nákupu přes e-shop nárok do 14 dní bez uvedení důvodu. Nesmí se ale jednat o rychle se kazící zboží, vyrobené na míru nebo tomu brání hygienické důvody.

Nakupování mimo e-shop

V dnešní době je hodně populární také online nakupování od fyzické osoby na různých virtuálních tržištích. Pokud něco tímto způsobem prodáváte, dbejte na to, abyste zboží dobře zabalili, zvlášť pokud je křehké.

Pokud totiž není řádně zabalené, nepomůže vám při domáhání náhrady škody ani to, že jste zaplatili přepravu v režimu "křehké". Stejně tak vám nemusí být platné ani pojištění.

Pokud se zásilka, kterou jste odeslali kupujícímu, při přepravě poškodila, musíte ji reklamovat ve lhůtě uvedené přepravcem. Jedná se zpravidla jen o několik dní.

"Pokud dopravce nevyhoví reklamaci k vaší spokojenosti, tedy jste přesvědčeni o tom, že jste zboží zabalili správně, nebo například nesouhlasíte s výší náhrady škody, můžete se obrátit na Český telekomunikační úřad, který je příslušný k dozoru nad poštovními službami," radí Hekšová. Musíte tak ale učinit do jednoho měsíce od doručení vyřízení reklamace nebo dne, kdy měla být vyřízena.