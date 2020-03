Přestaňte slibovat a realizujte, vzkázal vládě šéf hospodářské komory

„Vítáme vládní podporu a všechny kroky schválené v minulých dnech. Na druhou stranu jsem zklamán z nízké pružnosti a akceschopnosti při praktické realizaci těchto opatření,“ uvedl prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý na pondělním brífingu.

Podle Dlouhého čeští podnikatelé a zaměstnavatelé nepotřebují nové informace každý den, mnohem raději by byli, aby byla nová opatření rychle převedena do praxe. To se týká jak nejrůznějších úlev a půjček, tak slibů týkajících se například tzv. kurzarbeitu, tedy vládního návrhu, že zaměstnancům, kterým se zkrátí pracovní doba, stát doplatí ušlý příjem.

O něm vláda mluví již týden, dnes by definitivně měla stanovit jeho přesná pravidla. Předseda Hospodářské komory kvituje, že ministerstvo respektuje a přijalo některé z jejich připomínek.

Dlouhý vládu kritizuje, že slibuje líbivé návrhy, velká prodleva je ale v jejich konkrétních pravidlech a podmínkách realizace. „Zveřejňujte své návrhy s konkrétními postupy, jak jen je to možné. Často nevíme, jakým způsobem by to vůbec mohlo probíhat,“ vzkazuje Dlouhý za podnikatele vládě. Než přicházet s dalšími opatřeními, měla by vláda v prvé řadě konkretizovat co nejdříve ta již dosud vyslovená.

Dlouhý se nedomnívá, že by se vláda musela uchylovat k velkým gestům, jako je plošnost opatření nebo náhrada celého ušlého zisku. „Vláda si ale musí uvědomit skutečnou výši obrovských ztrát mezi podnikateli,“ uvedl Dlouhý na tiskové konferenci. Je totiž velký rozdíl v dopadu opatření na jednotlivé podnikatele a firmy, ty momentální znevýhodňují především velké firmy s více zaměstnanci a s velkým obratem.

Šéf hospodářské komory uvedl i zajímavá čísla z jejich vlastního průzkumu mezi tuzemskými podnikateli. Podle něj muselo již 47 % zaměstnavatelů poslat své zaměstnance na home office, nucenou dovolenou nebo dokonce propouštět. 21 % podnikatelů bylo nuceno snížit mzdy zaměstnanců.

Záleží samozřejmě i na oborech. K propouštění se muselo uchýlit obecně 7 % podnikatelů, například v gastronomii je to ale 13 %, v cestovním ruchu 14 %, zpracovatelský průmysl hlásí asi 10 %.

31 % firem muselo již během března rozpustit veškeré své finanční rezervy, na dlouhodobá omezení nejsou připravené. Každá třetí firma není již nyní schopná platit své závazky dodavatelům a pozdržuje své vlastní platby.