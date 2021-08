Prezident chce u rozpočtu vidět úspory a investice, ministři se neshodli

Prezident Miloš Zeman se v sobotu sešel v Lánech s premiérem Babišem a s dalšími členy expertního týmu, aby s nimi jednal o státním rozpočtu. Ministryně financí Alena Schillerová uvedla, že prezident by chtěl vidět v rozpočtu úspory. Podle prezidentova mluvčího Jiřího Ovčáčka by dokonce prezident zvažoval vetování rozpočtu, pokud by mu takový byl předložen.