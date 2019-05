Ministr Staněk nekončí! Prezident odmítl přijmout jeho demisi

O rozhodnutí nepřijmout demisi ministra kultury informoval po schůzce Zemana a Staňka mluvčí kanceláře prezidenta Jiří Ovčáček.

"Důvodem je to, že Antonín Staněk odhalil na ministerstvu kultury závažná ekonomická pochybení a neměl by být za tato odhalení trestán tím, že na něj bude vyvoláván tlak, aby ze své funkce odešel," napsal Ovčáček.

Hamáček přitom už za Staňka má náhradu. Chce na ministerstvu místopředsedu ČSSD a starostu Nového Města na Moravě Michala Šmardu. Poté, co Zeman oznámil, že demisi Staňka nepřijme, řekl Hamáček, že o Staňkovo odvolání požádá předsedu vlády Babiše. V takovém případě by Zeman neměl na vybranou a Staňka by musel odvolat.

Ministr kultury Antonín Staněk oznámil svůj odchod po kritice, která se na něj snesla po odvolán ředitele Národní galerie Praha Jiřího Fajta a Muzea umění Olomouc Michala Soukupa.

Premiér Andrej Babiš označil Staňkovu rezignaci za neobvyklou, ministr kultury totiž napsal, že nekončí ze své vůle, byl o to požádán svým stranickým šéfem Janem Hamáčkem.

Ten se již s prezidentem sešel, ČSSD má totiž podle koaliční smlouvy vybrat nového ministra kultury.

Staňkův případný odchod by znamenal sedmou změnu v Babišově vládě.