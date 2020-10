Prezident USA Donald Trump opustil nemocnici a zamířil zpátky do Bílého domu

Donald Trump tak ukončil svou čtyřdenní hospitalizaci v nemocničním zařízení, kam byl v pátek letecky převezen poté, co se u něj projevily příznaky nákazy koronavirem. Tu odhalily ve čtvrtek pozitivní testy. Stejně jako v pátek i dnes jeho přesun do Bílého domu zajišťoval vrtulník Marine One.

"Dnes v 18:30 opustím skvělé zdravotnické centrum Waltera Reeda. Cítím se opravdu dobře! Nebojte se covidu. Je mi lépe než před 20 lety," napsal Trump v pondělí pár hodin před svým propuštěním z nemocnice na svůj twitter. Před nemocnici jej přišly podpořit davy jeho příznivců, kteří netrpělivě očekávali jeho propuštění.

Poté, co Trump opustil budovu nemocnice, nasedl do přistavené limuzíny, která jej převezla k vrtulníku Marine One, který jej i s jeho týmem dopraví do Bílého domu, kde se bude dál léčit.

Přestože podle vyjádření jeho ošetřovacího týmu neměl v posledních třech dnech teplotu a hladiny kyslíku v krvi jsou v normálu, jeho ošetřující lékař Sean Conley Trumpovo nadšení mírní. Podle něj prezident ještě nemá zdaleka vyhráno. Odborná veřejnost míní, že jeho propuštění přišlo příliš brzy.

Během léčby mu byl v nemocnici mimo jiné podán i lék remdesivir. Dávky tohoto léku, který byl původně vyvinut na boj proti ebole bude prezident dostávat i během rekonvalescence v Bílém domě. Jeho pátou dávku dostane již během úterý.