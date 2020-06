Prezidentem navždy? Putin chce zůstat v úřadu dalších 12 let!

Vladimir Putin zřejmě touží po doživotní roli prezidenta. Podle ruské ústavy by měl už ve funkci končit. Jenže on chystá rozsáhlou změnu ústavního zákona, která by mu prezidentský úřad umožnila zastávat dalších 12 let. Chce o ní nechat hlasovat v referendu.

Víc pravomocí pro parlament i prezidenta, zákaz výkonu veřejných funkcí pro Rusy s občanstvím jiného státu, více peněz pro rodiny s dětmi, sebevědomá zahraniční politika a také sňatek muže a ženy jako jediná možnost manželství. Rozsah navrhovaných změn je široký.

Nová ústava má ale v první řadě Putinovi zajistit možnost stát se znovu prezidentem. A on už potvrdil, že pokud Rusové změny schválí, je připravený o post znovu usilovat.

"Změna by znamenala zrušení omezení pro jakéhokoliv občana, včetně úřadujícího prezidenta, účastnit se voleb. Samozřejmě v otevřených a konkurenčních volbách," vysvětluje Putin, který vrcholné politické funkce zastává už řadu let.

Referendum, které má být příští týden, nepřichází pro Putina v ideální moment. Jeho popularita klesla, je kritizován za řešení koronavirové krize, nepomáhají ani mezinárodní sankce, které na Rusy přímo dopadají.

"Vyzývám všechny členy volebních komisí. Nezúčastňujte se tohoto nesmyslu. Jde o výsměch ruské ústavě, právu a rozumu," soptí opoziční politik Alexej Navalnyj.

Kampaň je vyhrocená. Média označovaná za prokremelská zveřejnila svoji katastrofickou vizi pro rok 2035, pokud se změny neschválí. Straší v ní třeba tím, že gayové budou moci adoptovat děti.

Sám Putin zase slibuje rozdávat těm, kdo k referendu dorazí, dárky, poukazy a další výhody jako třeba loterii o byt. Cílí tak na vzdálené regiony a na Moskvu, kde je jeho kritika silná.

Vladimir Putin se prezidentem Ruska stal poprvé v roce 2000 a ve funkci vydržel do roku 2008. Pak se ve funkci prohodil s Dmitrijem Medveděvem. A do prezidentského křesla se vrátil v roce 2012. Až čtvrté funkční období dokončí, bude v něm 22 let. Pokud se změní ústava, může Putin vládnout do roku 2036. To mu bude 83 let.