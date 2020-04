Prezidentovi muži: Roušku Nejedlý nosí na čele, Mynář udělal zabijačku

Na blízké spolupracovníky prezidenta Miloše Zemana opět padlo podezření, že nedodržují nařízení vlády zavedená kvůli epidemii koronaviru. Zemanův poradce Martin Nejedlý byl vyfocen, jak telefonuje na veřejnosti s rouškou vytaženou na čele. Hradní kancléř Vratislav Mynář zase uspořádal ve svém penzionu v Osvětimanech zabijačku. Hájí se tím, že prase by jinak pošlo a bylo potřeba ho "zachránit".

Zabijačka se v Osvětimanech konala v pátek, upozornil na ni deník Blesk. A to i přesto, že v Česku platí nouzový stav a je přesně definováno, co se na veřejnosti smí a co ne, zabijačka mezi povolenými aktivitami není. Na akci se sešlo přibližně šest lidí.

"My jsme si tady pěstovali soukromě prase tak jako mnoho let," vysvětloval Mynář Blesku. Problém ale byl, když musely být zavřeny restaurace a prase pak nebylo čím krmit. Když vláda povolila provoz hobby marketů, nakoupili tam pro prase šrot, po něm ale přestalo jíst úplně.

Ve čtvrtek ráno mu volal jeho švagr, že zvíře zřejmě pojde a je nutné udělat zabijačku. "To byla normálně zabijačka nutná, nedělalo se žádný hogo fogo, jenom se rychle zabilo prase, rozbouralo se na maso, rychle se to ukončilo. Já jsem k tomu přijel včera odpoledne, to už byl skoro konec tý zabijačky," uvedl Mynář.

"Já jsem rád, že se to prase podařilo zachránit a nemuselo pojít," dodal hradní kancléř. Na zabijačce byl i starosta Osvětiman Aleš Pfeffer. Ten Mynářovi odsouhlasil, že je prase nutné zabít, pokud má zdravotní potíže a hrozí, že by pošlo. Doporučil mu, aby lidé, kteří na akci budou, byli otestováni, samozřejmě aby měli roušky a dodržovali bezpečný odstup.

Podle Mynáře byl na zabijačce řezník a s ním asi čtyři nebo pět lidí. "Ráno se to zabilo a odpoledne bylo hotovo. Nedělalo se nic, žádné jitrničky, žádná jelita, jenom se to rozhodilo na maso," dodal kancléř s tím, že zajistil u místní lékařky testy všech přítomných a že je samozřejmě zaplatí. Testy ale těžko odhalí nákazu v její rané fázi. Krajská hygiena podle Blesku akci nahlášenou neměla.

Středočeští hygienici se přitom stále zabývají schůzkou expertního týmu prezidenta, který v Lánech jednal o nákaze. Fotografii zveřejnil přímo hradní mluvčí Jiří Ovčáček. Účastníci ale sklidili kritiku za to, že seděli blízko u sebe a ačkoliv měli na ústech roušky, na stole bylo občerstvení, to se podle prezidenta dalo "prostrčit pod rouškou". Policejní prezident Jan Švejdar, jeden z aktérů schůzky, pak potvrdil, že případ prošetřují hygienici. Mynář kritiku občerstvení na schůzce odmítal.

Nejedlý si vytáhl roušku na čelo

Zemanův poradce Martin Nejedlý, který na sebe upozornil už na přelomu února a března, když po návratu z Číny nevydržel v karanténě a vyrazil si do restaurace, byl zase vyfocený, jak telefonuje s rouškou vytaženou na čelo.

Fotografie zveřejnil web Expres.cz. Nejedlý je na nich zachycený, jak na někoho čeká před domem v Praze, pak několik minut telefonuje. Zatímco kolem chodí lidé s rouškami na obličeji, Nejedlý má nos a ústa odkrytá.

U porušení karantény státní zástupkyně uvedla, že ačkoliv se jednání Nejedlého může zdát nemorální a nezodpovědné, protože měl karanténu jen doporučenou, nikoliv nařízenou, trestný čin nespáchal. Prezident Zeman uvedl, že mu za jeho chování do očí vynadá