Při nepokojích ve Washingtonu zemřeli čtyři lidé. Pusťte si ranní podcast

Dnes 7. ledna se v podcastu Televizních novin dozvíte, že do budovy amerického kongresu ve Washingtonu vnikli příznivci končícího prezidenta Donalda Trumpa a jak situace vypadá. Dále zjistíte, zda se chystá zpřísňování opatření kvůli koronaviru. Zástupci ministerstev zdravotnictví a školství budou jednat o návratu dětí do škol a jak to vypadá s novou vakcínou proti koronaviru.