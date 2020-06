Přijímačky z matematiky daly žákům zabrat. Úloha s tulipány byla nejhorší

Podle mínění žáků byly letošní přijímací zkoušky z češtiny náročnější než ty z matematiky, přesto jim však daly zabrat. "Ty tulipány si ještě najdu, fakt mě na*****," rozčiluje se ve facebookové skupině určené pro první ročníky 2020/2021 Filip D.

"Záhon ve tvaru obdélníku, rozměry znáš, tulipány jsou vysazeny tak, že mezi sebou mají všechny stejnou mezeru. V každém rohu a uprostřed delších stran je tulipán. Vypočítej vzdálenost mezi tulipány," popisuje na facebooku zadání záludné slovní úlohy Kamil.

Názory na její řešení se různí, názory na podobný tip úloh nikoli. Řadě žáků se slovní úlohy v přijímacím testu zdály neúměrně složité a bojí se, zda se na vysněnou školu vůbec dostanou. Některým zadání z minulých let přišla mnohem lehčí.

"Mně přišlo, že to bylo daleko těžší než ty z minulých let, co jsem si zkoušela," tvrdí uživatelka Katie. "Že jo, a v roce 2019 to měli strašně lehký," přidala se přispěvatelka Terezka a s ní i další. "Nevím, proč udělali jeden termín, a ještě to ztížili. Ten čas moc nepomohl," dodala Terezka.

"Předešlé roky tam měly alespoň napsáno něco v podobě "narýsujte lichoběžník, který je souměrný s osou 'o' a je pravoúhlý", letos ani h****, co jsem koukal na výsledky, tak mi to potom docvaklo, což bylo už pozdě, no byly tam tři kružnice, já tam v testu nemám ani jednu a v životě by mě nenapadlo, že si tím budu muset pomoct," rozčílil se nad zadáním jedné z otázek uživatel Nikolas.

Přijímací test z matematiky si můžete vyzkoušet i vy. Cermat zadání zveřejní v průběhu pondělí, podívat se na jednotlivé úlohy budete moci na tomto odkazu. Chcete-li otestovat své znalosti na didaktických testech určených pro čtyřleté, osmileté nebo šestileté středoškolské obory, můžete tak učinit zde, na webu Státní přijímačky.