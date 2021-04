Vystrčil se pustil do vlády i Zemana: Mají pocit, že mohou lhát a být sprostí

Přestože máme robustní zdravotnictví a velmi šikovné lékaře, v boji s pandemií patří Česko mezi nejhorší. Na tiskové konferenci to řekl předseda Senátu Miloš Vystrčil. Ostře zkritizoval vládu Andreje Babiše i prezidenta Miloše Zemana.

"Vystupuje do popředí to, že ten, kdo to celé řídí, tu organizaci nezvládá. Dopadá to na nás všechny. Pod heslem nerušte, my bojujeme s covidem, se začínají skrývat věci, které by nám neměly být lhostejné," prohlásil Vystrčil.

Prý se mu zdá, že vedení země má pocit, že nemusí dodržovat žádná pravidla a mohou si dovolit cokoliv. “Zdá se mi, jako kdyby ti, co nás řídí, měli pocit, že můžou kdykoliv lhát, být sprostí na lidi kolem sebe, na novináře, kolegy, kohokoliv. Že můžou ignorovat a podle potřeby ohýbat ústavu a nálezy. Že můžou ignorovat nálezy kontrolního úřadu,” pokračoval.

Babiš neslušný, Zeman neomalený

Narážel tím i na výroční zprávu Nejvyšší kontrolního úřadu (NKÚ), podle kterého se polovina nárůstu výdajů státu netýkala covidu. Ministerstvo financí jeho stanovisko to obratem odmítlo.





Podle Vystrčila není možné v rámci boje proti covidu "napáchat škody a pak se stavět do role zachránců". Babiš se prý chová v rozporu se zásadami slušného chování. "Považuji za vrcholně neslušné a v naprostém rozporu s dobrými mravy a pro naši zemi a její občany za ponižující, pokud se premiér chová nevypočitatelně, bezohledně, neslušně," uvedl předseda Senátu.

Zkritizoval i chování prezidenta Zemana, mimo jiné na středečním jmenovacím ceremoniálu nového ministra zdravotnictví. "Považuji neomalené, aby vysocí ústavní činitelé, například prezident, ukazovali prstem na své oblíbence či neoblíbence. Aby se vysmívali lidem, opovržlivě se vyjadřovali o jejich práci nebo inteligenci. Považuji za projev nejhlubšího úpadku, pokud jsou zástupci například médií nazýváni hyenami, anebo ochránci naší bezpečnosti čučkaři," řekl Vystrčil, který měl s hlavou státu spory už v minulosti. Třeba kvůli své cestě na Tchaj-wan.

Chce porazit lež a nenávist

Někteří členové vlády podle druhého nejvyššího ústavního činitele ohrožují bezpečnost celé země, když "se snaží například do procesu tendru na dostavbu Dukovan nadále začlenit země, které jsou jednoznačně bezpečnostním rizikem".

"Nesmíme podlehnout tomu, že jsou neporazitelní. Nesmíme se vzdát. Život, když popíráme pravdu, potom vede jedině k chaosu a úpadku. To přece nikdo z nás nechce. Všechny prosím. Ježíš Kristus porazil smrt, zkusme porazit tu lež, nenávist, nectnost. Udělejme to každý sám za sebe a až to bude možné, i společně," uzavřel šéf senátorů.