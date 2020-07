Příroda, vodní sporty i výlety na Slapech uspěly. Inspektorku zarazily toalety

Prázdninový inspektor se tentokrát vydal do rodinného kempu na břehu Slapské přehrady. Tip od diváka nám prozradil, že se Juniorcamp Nová Živohošť zaměřuje na rodiny s dětmi. A mají tu i nejdelší nafukovací skluzavku v Česku.

Pláže, vodní sporty a krásná příroda. To vše nabízí vodní nádrž Slapy a její okolí a my jsme se vypravili do Juniorcampu Nová Živohošť. Jak už napovídá název, provozovatelé cílí především na rodiny s dětmi. Ve sprchách proto nechybí třeba vaničkka na koupání.

Ceny a možnosti ubytování

"Máme nějakých 300 korun na noc na osobu za dospělého, 250 korun za dítě a pak drobné poplatky za auto nebo psy," vypočítává provozní Václav Spilka.

Ubytovat se můžete ve dvoulůžkových až pětilůžkových pokojích.Všechny jsou nově vybavené a prostorné. Na každého návštěvníka čeká čisté ložní prádlo a velký polštář.

Bez stanování

Jenže kemp má svá omezení. Stany byste v něm hledali jen těžko. "Ty chatičky se jednodušeji kontrolují - třeba kolik máte hostů. A líp se udržuje pořádek v kempu," vysvětluje Spilka absenci oblíbeného způsobu prázdninového ubytování.

Čtvrtka pokojů je vybavena topením pro studenější měsíce. Vlastní sociální zařízení je v plánu do budoucna. Chatičky prý procházejí údržbou (malování, výměna tapet, rekonstrukce) průběžně. Prý aby se návštěvníci cítili co nejpohodlněji.

A asi to funguje, jak dokládá parta, která sem jezdí už dvacet let bez manželek a dětí. Prý aby si pánové odpočinuli. Že to myslí vážně, dokládá i diskokoule pověšená v jejich pokoji.

Do vody a pak posilnit

I když počasí úplně nepřeje, tak se inspektorovi TV Nova podařilo najít aspoň jednoho odvážlivce, který pro něj zkusí vodu. Lukáš se toho nebál a skočil z mola salto. A voda prý nakonec byla teplá, horší už to bylo po jejím opuštění.

Špatné počasí netrápilo ani další návštěvníky, kteří do kempu vyrazili posedět z chaty. "Je to tady nádherné, všude uklizené, hodně aktivit," nechal se slyšet další oslovený.

Teď přichází čas se posilnit, jsme teď u stánku s občerstvením. Párek v rohlíku za 25 korun, smažený sýr s hranolky za 110, a třeba davelská klobása za šedesát, bramboráčky za padesát, kuřecí křidélka za devadesát.

Jídelna je zároveň diskotéka, nechybí hospoda



V kempu najdete jídelnu, která slouží i jako společenská místnost nebo diskotéka. Za hlavní jídlo zaplatíte kolem sto korun. Pečou tu i kachny, králíky, či vepřové, nechybí klasické omáčky.

Útulnější posezení pak nabízí hospoda, kde se vaří speciality za podobné ceny. Kuchař doporučil hovězí burger anebo hovězí líčka na červeném víně podávaná na bramborovo-mrkvovém pyré.

Kam u Slap na výlet? Jsou tu houby, zámek i rozhledna. A taky nejdelší skluzavka v Česku

V těsné blízkosti kempu si návštěvníci chválí lesy plné hub. V okolí stojí za návštěvu zámek Dobříš nebo rozhledna Drahoušek. Přímo v areálu pak naleznete minigolf, tenisové kurty, tobogán nebo téměř 60 metrů dlouhou nafukovací skluzavku - nejdelší v Česku.

Milovníci vody zase ocení půjčovnu plavidel. "Cena lodičky s motorem je 500 korun na hodinu. Šlapadlo stojí 200 korun na hodinu a paddleboardy jsou za stejnou cenu," vypočítává Jaroslav Hvižď. Pokud si půjčíte plavidla na tři hodiny, dostanete slevu.

Záchody inspektora zklamaly, sprchy dopadly líp

"Sociální zařízení je velmi důležitou součástí kempu a já se teď půjdu podívat, jak jsou na tom záchody a sprchy. Pojďme na to. Nakouknu třeba do prostřední kabinky. Musím tedy říct, že záchod tu není čistý," popsal inspektor. Bohužel neobstála ani vedlejší kabinka.

Sprchy na tom byly lépe, i když něco už zažily. Pro maminky s dětmi je tu navíc přebalovací pult a vanička, což je plus. Jsou tady čtyři umyvadla, koš, zrcadla na obou stranách.

Sprchy jsou kryté závěsem, vykachličkované. Hlavice je starší, polička na odkládání mýdla poměrně čistá. Dámské sprchy sice už něco zažily, ale svůj účel splní.

Závěrečné hodnocení

Naše prohlídka kempu Nová Živohošť je u konce. Prošli jsme všechny jeho kouty. A výsledek? Tentokrát je to na bronzovou medaili.

Máte tip, kam by se měl Prázdninový inspektor vydat příště? Pište nám na prazdninovyinspektor@nova.cz.