Přísně střežený pohřeb! Rodina a armáda se loučí s generálem Jakubů

K jihlavskému krematoriu už od ranních hodin pouští vojenští policisté jen ty, kteří jsou na pohřeb pozvaní. Parkoviště bylo obehnané páskami a nikdo nezvaný se přes kontroly nedostal. Pohřeb má být se všemi vojenskými poctami.

Přístup na něj je ale omezený, jednak na přání rodiny, hlavně ale kvůli tomu, že brigádní generál Milan Jakubů byl zástupcem ředitele Vojenského zpravodajství a na pohřeb dorazí zřejmě i vedení vojenské zpravodajské služby. Podle informací TV Nova poslal rodině kondolence a věnec i prezident Miloš Zeman.

Pohřeb má být se všemi vojenskými poctami. Podle pokynů armády takový pohřeb v obřadní síni krematoria vypadá následovně: Na začátku nastupuje jednotka, která pak obstarává čestnou salvu, k rakvi nastoupí čestná stráž, nosiči přinesou vyznamenání a své místo zaujme vojenská hudba.

Pak do sálu vstupují smuteční hosté a pozůstalí, při jejichž příchodu vojenská hudba hraje chorál Andante Religiozo. Zástupce vojenského útvaru pak přednese smuteční řeč, následují další proslovy a vybraná hudba zajištěná pohřební službou. Pokud si to objednatelé pohřbu přejí, poslední skladbou může být Večerka, kterou zahraje trubač.

Vojenská hudba pak hraje Trio ze smutečního pochodu Pax Vobis od Julia Fučíka a jednotka zaujme postavení pro tři čestné salvy. Následuje státní hymna. Podle informací TV Nova by měly zhruba v tuto chvíli nad jihlavským krematoriem přeletět také gripeny z čáslavské základny. V Jihlavě je ale pod mrakem a prší, takže zřejmě, pokud se přelet uskuteční, letadla vidět nebudou. Jako u běžných pohřbů následují kondolence. Celý pohřeb by měl trvat přibližně do půl desáté.

"Tento pohřeb podléhá speciálním požadavkům armády. Za poslední roky jsme neřešili takto složité případy," řekl ve středu televizi Nova mluvčí Služeb města Jihlava Martin Málek.

Při nehodě byla vážně zraněna i manželka generála Jakubů. Podle lékařů je ale při vědomí, komunikuje a už není v ohrožení života.

Oranžový Ford Mustang, který se v zatáčkách u Špindlerova Mlýna s rapidem generála Jakubů srazil, řídil závodník a lektor zážitkové jízdy Vojtěch Chaura. Toho policisté vyslechli ve čtvrtek odpoledne. Zatím kvůli nehodě nikdo nebyl obviněný.

