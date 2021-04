Pro hotely budou platit přísné podmínky. Nevyplatí se nám otevřít, upozorňují hoteliéři

Hlavně omezení maximální kapacity je podle provozovatelů velký problém - a to především pro malé hotely, které mají jen několik málo pokojů.

"Máme 14 dvoulůžkových pokojů, tedy 28 osob," popsal provozovatel hotelu Jan Husenský. Při otevření z jedné čtvrtiny by tak tento hotel mohl obsadit pouze tři pokoje. Průměrná cena je 2700 korun, to by znamenalo maximálně 243 tisíc měsíčně. "Při nákladech 400 tisíc korun měsíčně bych do toho asi vůbec nešel a ani bychom neotevřeli," doplnil Husenský.

"Tam to není o tom, že by se otevřelo 25 procent a bylo by to tak třeba několik týdnů nebo měsíců. Tam to spíš bylo o tom, že by se třeba jeden týden otevřelo na úroveň 25 procent, další by se to zase posunulo," reagoval ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Hotely by se podle vládního balíčku měly otevřít v době, kdy klesne počet případů onemocnění pod 75 na 100 tisíc obyvatel za posledních sedm dní.

Právě nejisté datum je další věc, která hoteliéry trápí. Klienti se kvůli tomu nehrnou a rezervace na letošní sezónu nejsou.

"Nikdo nic neví, takže bude to pravděpodobně dost podobné jako minulé léto," myslí si jednatel hotelu Jaroslav Svoboda.

"Lidé plánují dopředu většinou tři týdny až měsíc, takže minimálně tři týdny dopředu by bylo potřeba vědět, že se otevírají," uvedl prezident Hospodářské komory ČR Tomáš Prouza.

Podle ministra průmyslu a obchodu by se hotely mohly otevřít na přelomu května a června. Provozovatelé hotelů by chtěli otevřít hned, třeba i jen pro očkované.

"Potřebujeme využít lidi, kteří dnes už můžou fungovat. Tím myslím lidi, kteří jsou vakcinováni, kteří mají za sebou prodělaný covid a kteří nejsou schopni dál nakazit ostatní," řekl ředitel hotelu Michal Choura.

Podle majitelů jsou kompenzace nedostatečné a chodí pozdě.